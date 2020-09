Procedura prin care elevii cu rude bolnave pot opta pentru educaţia online, de acasă

• Părinţii reclamă că sunt plimbaţi între medici

Familiile care au persoane bolnave ce locuiesc în aceeaşi casă cu copiii pe care ar trebui să-i trimită la şcoală pot opta pentru educaţia online de acasă, dar doar cu o adeverinţă medicală de la medicul curant al pacientului sau de la medicul de familie, a declarat pentru Edupedu.ro Oana Grigore, directorul de comunicare al Ministerului Sănătăţii.

Mai mulţi părinţi au semnalat Edupedu.ro că sunt plimbaţi între medicul curant şi medicul de familie pentru obţinerea acestei adeverinţe, acuzând că Guvernul nu a detaliat printr-un act subsecvent prevederile din ordin care să operaţionalizeze acest act medical. Potrivit oficialilor din sănătate, însă, prevederile nu au nevoie de norme de aplicare.

„Şcolile stabilesc cine vine şi cine nu vine fizic în incinta unităţii de învăţământ. Dacă există o persoană care are comorbidităţi şi locuieşte în aceeaşi casă cu elevul, fie că vorbim de bunici sau de părinţi, atunci familia poate opta pentru educaţia online, de la distanţă. Ei trebuie să prezinte la şcoală o adeverinţă de la medicul curant al persoanei bolnave sau de la medicul de familie în care să fie precizată recomandarea ca elevul să înveţe de acasă, având în vedere gradul de boală al persoanei respective şi riscul de contaminare cu Sars-CoV-2 pe care copilul îl poate aduce acasă”, a explicat Oana Grigore.

Medicii de familie avertizează părinţii să nu facă deplasări multe la spital sau la uşa medicului, fiindcă riscă tocmai contaminarea cu coronavirus. De asemenea, să ia în calcul şi situaţia copilului, având în vedere că educaţia online nu are acelaşi impact cu mersul la şcoală şi elevii pot să piardă un an sau şi mai mult din pregătirea lor.