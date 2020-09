🕮 Lecții de învățat 🕮 Memorialul 9/11

Am vizitat de mai multe ori Memorialul 9/11. La 19 ani de la tragedia care a zguduit America, ziua de 11 septembrie 2001 este departe de a fi dată uitării.

Și e greu să uiți atacurile teroriste, care au vizat, prin deturnarea de avioane civile, cele două turnuri World Trade Center, cei mai înalți zgârie-nori din New York, Pentagonul și clădirea Capitoliului, din Washington. Au murit atunci 2.993 de oameni, majoritatea civili, americani și, alți oameni din 90 de țări. Pagubele produse au fost enorme.

Dacă avariile Pentagonului au fost reparate în decurs de un an, reconstrucția World Trade Center a început câțiva ani mai târziu. Construcția, care sfidează înălțimea, atingând 541 m, chiar dacă n-a fost finalizată în 2011, așa cum se preconizase, a devenit una dintre cele mai înalte clădiri din America de Nord.

Lângă ea și-au făcut apariția alte turnuri. Dacă n-ar exista memorialul, nici n-ai zice că aici a fost o catastrofă. Inaugurat la cea de-a 10-a comemorare, Memorialul este un omagiu al vieților pierdute și permite vizitatorilor, care, zi de zi, vin aici, să vadă și să nu uite 11 septembrie 2001. Pe locul celor două turnuri gemene, două fântâni lasă apa să se scurgă pe pereții care, înainte de septembrie 2001, însemnau fundația turnurilor.

Puțin mai încolo, noul World Trade Center simbolizează speranța pentru viitor. Mai înalt decât primele clădiri, domină înălțimea și îți dă siguranța că viața n-a fost niciodată tulburată de niște minți diabolice. 400 de stejari albi au fost plantați în spațiul Memorialului. Printre ei există un singur pom de altă specie. Este părul care a supraviețuit dezastrului. El a fost replantat într-un parc, a fost rupt și de o furtună, iar când a apărut memorialul a fost răsădit, fiind susținut acum de niște lanțuri.

Este încă un argument de reflecție asupra vieții și aducere-aminte pentru ceva care nu mai trebuie să se întâmple vreodată.