🕮 Lecții de învățat 🕮 Școala și pandemia

Începe un nou an școlar. Cel anterior fiind terminat așa cum a fost. Cu bunele și relele lui. Am văzut cât de importantă este digitalizarea și ce mult înseamnă tehnologia pentru educație.

Unii s-au descurcat, alții au bătut pasul pe loc, alții n-au reușit să învețe nimic din această perioadă. Dacă ne luăm după rezultatele de la evaluarea națională și de la bacalaureat, răspunsul nu e prea încurajator. Nu prea știm nici impactul pe termen nu prea lung al repartiției în licee și admiterea în învăță­mântul superior. Oricât ai fi de optimist, rănile se văd, iar sechelele nu vor dispărea prea curând.

Și părinții, și copiii își doresc școala în condiții normale, însă nu toate școlile sunt pregătite. Se vorbește despre școala online în continuare, cu avantajele, dar mai ales dezavantajele ei, mai ales în zonele rurale. Vorbim aici despre acoperire teritorială, conținutul lecțiilor, calitatea predării, pregătirea profesorilor pentru această predare, infrastructura școlară…

Auzim tot mai des vorbindu-se despre un sistem hibrid – 50% școală fizică, 50% școală online, propunere venită dinspre asociațiile de părinți. Dar și acest sistem are dezavantajele lui. Se bâjbâie, se iau măsuri contradictorii, se face prea puțin, iar de suferit vor suferi elevii. Mai ales cei din clasele mici!

Lecții de învățat!