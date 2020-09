Fraudă cu fonduri europene de 368.850 lei

În contextul derulării mai multor proiecte de formare profesională a capitalului uman, finanțate din fonduri nerambursabile, un administrator al unei societăți comerciale din județul Maramureș a depus în 2015 documente false privind plata salariilor, închirierea vehiculelor, prestări de servicii, materiale publicitare, dezvoltare site etc., obținând pe nedrept suma de 368.850 lei.

Inculpatul a beneficiat de „ajutorul” a două persoane. În prezența avocaților, cei trei inculpați au recunoscut comiterea faptelor, iar procurorii au cerut în rechizitoriu condamnări de 2 ani și 8 luni de închisoare, 2 ani și 3 luni, respectiv 1 an și 8 luni, cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe durata a 2-4 ani, dar și cu suspendarea dreptului de a fi ales în funcții publice ce implică exercițiul autorității de stat.

Pe parcursul urmăririi penale făcute de procurorii anticorupție, inculpatul principal a achitat întreaga sumă imputată. (i.n.)