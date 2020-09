O nouă investiție în comuna Fărcașa

Iată o demonstraţie de forţă, inca o investiţie care se deschide în comuna Fărcaşa! „Așa cum am mai precizat și cu alte ocazii, astăzi sunt în măsură să anunț cetățenii comunei Fărcașa că suntem în tratative avansate cu un investitor german, de top, care dorește să deschidă o fabrică în Sârbi. Este vorba despre firma „Sinit” din cadrul grupului Wöhner Industries GmbH & Co.KG: Noua firmă va produce componente electrice și diferite repere din mase plastice, inclusiv pentru compania Eaton și firma Weidmüller”, spune primarul Ioan Stegeran.

Tratativele au început în urmă cu un an, în iunie 2019, când reprezentanții firmei germane, d-nii Frank Wöhner, președintele Consiliului de administrație al Wöhner Industries GmbH & Co.KG și Thomas Wisser, manager general al Sinit Kunststoffwerke GmbH & Co.KG, au vizitat comuna și firma Eaton. Au rămas deosebit de impresionați de organizare, logistică și de dotarea tehnică a companiei. Anul acesta, în 16 iunie, d-nii Wöhner si Wisser au revenit în Sârbi unde, la sediul firmei Hagero, am purtat mai multe discuții în ceea ce priveşte investiţia, apoi au vizitat câteva locații din Baia Mare. În final, am fost anunțați că au decis să deschidă o firmă la noi, în Sârbi.

„Recent, în septembrie 2020, am făcut o vizită la sediul Wöhner Industries GmbH & Co.KG, în Rödental, Germania, pentru a avea o nouă rundă de discuții. Frank Wöhner, președintele consiliului de administrație, ne-a anunțat că începând cu luna noiembrie a acestui an intenționează să instaleze mașinile și echipamentele în noua fabrică din Sârbi și să înceapă selecțiile pentru angajare, iar în funcție de mersul lucrurilor, în decembrie sau ianuarie anul viitor vor să înceapă și producția. În mod expres, a precizat că, datorită foarte bunei colaborări cu companiile Eaton și Weidmüller, nu vor fi angajate persoane care lucrează la aceste firme. Firma Hagero va pune la dispoziție, pentru început, o hală având o suprafaţă de 4700 metri pătrați, actualmente lucrându-se la ultimele detalii în ceea ce privește compartimentarea interioară ,conform planurilor investitorului german”, spune edilul Fărcaşei.

Wöhner Industries GmbH & Co.KG este o afacere de familie, compania mamă fiind fondată în anul 1929 de către Alfred Wöhner și are sediul în orașul Rödental din Franconia Superioară, lângă Coburg (Bavaria). Președintele consiliului de administrație este Frank Wöhner, nepotul fondatorului companiei. Grupul Wöhner are 12 filiale, și o rețea extinsă de reprezentanți în Germania și la nivel internațional, având clienți din peste 80 de țări. Este cunoscut în întreaga lume ca fiind un specialist pentru sistemele internaționale de siguranțe și în domeniul distribuției de energie electrică, tehnologiei de control și energiilor regenerabile.