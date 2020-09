“Casa Terapiilor” are nevoie de ajutor!

Asociația Esperando derulează în perioada următoare o campanie pentru reabilitarea noului centru Esperando, un centru pentru maramureșeni.

Este nevoie de ajutorul vostru pentru a aduce în stadiu funcțional Centrul de recuperare integrată Esperando, pentru persoanele cu dizabilități și afecțiuni fizice. Suntem la câțiva pași distanță de a îndeplini visul tuturor persoanelor cu afecțiuni fizice temporare sau permanente din Maramureș, care au mare nevoie de servicii integrate de recuperare, zi de zi. În urmă cu 4 ani, prin eforturi intense, am reușit să achiziționăm un spațiu, care urma să devină Centrul de recuperare integrată Esperando. Acesta era într-un stadiu avansat de degradare. Timpul a trecut și printr-un efort comun, împreună cu oameni cu suflet mare, am renovat câteva încăperi. Dar, din păcate, acestea sunt doar o mică parte din cele care formează Casa Terapiilor. Mai sunt săli de reabilitat, coridoare, scări interioare-exterioare, intrare, lift, astfel încât să putem realiza serviciile de recuperare existente și să dezvoltăm servicii noi, chiar dacă, deocamdată, doar la parterul clădirii. Vrem să oferim servicii cât mai variate, pentru un număr cât mai mare de persoane. Oricare dintre noi, s-ar putea, ca la un moment dat să avem nevoie de serviciile unui astfel de centru, din cauza unor situații neprevăzute precum: dureri de spate, accidente, AVC, alte afecțiuni fizice, fracturi, afecțiuni ale coloanei (cifoză, scolioză), sau din cauza problemelor de sănătate care pot apărea odată cu înaintarea în vârstă.

De aceea, apelăm la sprijinul vostru pentru a-l finaliza cât mai repede.

În momentul de față, avem nevoie urgentă de: materiale de construcții, finisaje, acoperirea costurilor pentru manoperă etc. Aceste servicii sunt pentru toată comunitatea, prioritate având persoanele cu afecțiuni fizice!

Lavinia Oșan, Asociația Esperando