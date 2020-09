Medicii veterinari primesc 10.000 lei/lună

• Joia trecută, la pensiunea La Tăticu din Săcălăşeni, peste o sută de medici veterinari din judeţul Maramureş s-au întîlnit cu echipa de conducere a Autorităţii Naţionale Sanitar Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA), reprezentate de preşedintele dr. Robert Viorel Chioveanu şi de directorii generali Ioan Bogolin (pentru sănătatea şi bunăstarea animalelor) şi Alexandru Duma (controale oficiale), care au explicat măsurile luate de ei în cele 10 luni de cînd dirijează instituţia.

Preşedintele Chioveanu a anunţat la microfon că, după multe încercări nereuşite, Guvernul a emis Ordonanţa de Urgenţă nr. 117/2020, prin care medicii veterinari concesionari de la dispensarele comunale primesc lunar, începînd din septembrie, cîte 10.000 de lei! Guvernul României şi prim-ministrul Victor Orban au fost convinşi să aprobe alocarea de la bugetul de stat a acestor sume de bani cu argumentul că medicii veterinari au un rol foarte important în combaterea bolilor la animale şi stoparea epidemiilor în focar, pentru a menţine teritoriul indemn, adică liber de boli. Este mai ieftin să previi, să ţii sub control, decît să plăteşti pagubele uriaşe produse de bolile transmisibile prin viruşi. „În trei ani, România a cheltuit 130 de milioane de euro pentru despăgubirea proprietarilor de porci cu pestă porcină africană”, a spus dr. Robert Chioveanu.

Rămîne însă de văzut dacă medicii veterinari se vor responsabiliza şi vor reuşi să stopeze pesta porcină africană, prezentă azi în 400 de focare, 1.300 fiind deja neutralizate. În schimbul celor 10.000 de lei, medicul veterinar are obligaţia să-i consilieze pe crescătorii de animale din comuna sa, să le dea sfaturi, să-i îndrume, să-i instruiască, astfel ca riscul apariţiei de noi focare de boli transmisibile să scadă.

Cabinetele veterinare, în faliment

Dr. Corneliu Taloş, preşedintele Colegiului Medicilor Veterinari din judeţul Maramureş, este mulţumit că, în sfîrşit, autorităţile de stat recunosc importanţa acestei profesii. Necazurile breslei au apărut în anul 2014, cînd şefii ANSVSA au propus ca medicii veterinari de la dispensarele comunale să treacă cu totul la stat, să nu mai fie privaţi, liber profesionişti. Medicii au refuzat ideea şi au organizat două proteste naţionale, însă efectul a fost că tarifele pentru tarifele pentru serviciile din Programul Naţional Strategic n-au mai fost mărite şi multe cabinete veterinare, din comunele cu animale mai puţine, s-au aflat practic în faliment.

• În răspunsul său, pre­şedintele Robert Chioveanu a anunţat că tarifele vor creşte în curînd cu 15,6%, ceea ce echivalează cu inflaţia pe perioada 2014-2020, iar în anul următor, 2021, vor fi stabilite noile tarife pentru serviciile medicilor veterinari, în baza unor normări. Vor apărea schimbări şi în lista cu acţiunile sanitar veterinare subvenţionate de stat. Medicii veterinari nu vor mai semna contracte de concesionare, ca pînă acum, ci contracte de prestări de servicii. (În sală, medicii au murmurat imediat, se pare că preferă contractele de concesionare.)

Idei venite din teren

Dr. Iulian Iuga, medic veterinar din Săliştea de Sus, le-a spus şefilor de la ANSVSA că are grijă de animalele ţăranilor de 52 de ani şi ştie că efectivele scad an de an din cauză că tîrgurile au fost închise şi nu există pieţe libere unde să-şi vîndă animalele vii (viţei, miei, porci graşi, cai) şi produsele agricole. Au apărut achizitori, acei intermediari, însă aceştia nu le fac ţăranilor nici un bine. Statul român şi Uniunea Europeană greşesc atunci cînd plătesc subvenţii pe capul de animal, mai bine ar fi dacă ar organiza pieţe moderne de desfacere a animalelor.

Ca răspuns, preşedintele Chioveanu a spus că a scos noţiunea de „mijlocitor de animale” din lege, în februarie 2020, dar aceştia n-au dispărut… Apoi: „Noi nu distrugem gospodăria ţărănească, ci urmărim ca cei care cresc porci să respecte normele de biosecuritate şi fişa de bunăstare. Gospodarii care îngraşă porci pentru consumul propriu nu sînt limitaţi la număr, însă cei care cresc porci pentru a-i vinde trebuie să intre într-o formă de organizare comercială”, a spus preşedintele ANSVSA.

Dr. Vladimir Donca din Remetea Chioarului a ridicat problema animalelor maltratate şi supuse unor rele tratamente din partea proprietarilor. A cerut ca medicii veterinari să primească dreptul să intervină. Dar preşedintele Chioveanu i-a răspuns că nu medicii veterinari de circumscripţie au acest rol, ci se va înfiinţa Poliţia Animalelor. În fiecare judeţ, va exista o echipă formată dintr-un poliţist şi un medic veterinar, care va interveni la faţa locului, în cazurile reclamate. (Cu alte cuvinte, medicii vor putea sesiza cazurile de maltratare.)

Dispar ţăranii, dispar şi veterinarii

Dr. Mihai Luşcan din Rona de Sus este şi vînător şi propune ca medicii veterinari să poată interveni în situaţiile de urgenţă, cînd animalele sălbatice devin periculoase pentru oameni şi trebuie tranchilizate şi îndepărtate sau eutanasiate. Preşedintele Chioveanu i-a răspuns că medicul doar va pune substanţa tranchilizantă la dispoziţie, iar un jandarm dotat cu armă specială va executa focul de tranchilizare.

Dr. Vasile Cocean din Rozavlea a ridicat problema crotalierii animalelor cumpărate fără acte legale. Răspunsul a fost clar, acest procedeu nu este corect, practic medicii legalizează comerţul ilegal de animale sau chiar furtul de animale. Aşa s-a ajuns ca în baza naţională de date să apară animale cu doi proprietari sau animale care în realitate nu există.

Dr. Ciprian Tănase din Băseşti a pus punctul pe i: „Dacă ţăranii n-au animale, nici noi nu existăm!… Pentru a vinde un viţel, ţăranul trebuie să meargă pînă în Baia Mare, la Direcţia Sanitar Veterinară, după paşaport. De ce nu putem noi să eliberăm aceste paşapoarte?…”

Răspunsul a fost dat de directorul Duma: „Birocraţia aceasta e creată prin lege. Noi avem în plan două căi, fie să renunţăm la paşapoarte (apar multe erori în sistem), fie eliberarea paşapoartelor să fie transferată la circumscripţiile sanitar veterinare din teritoriu. Pregătim un ordin în acest sens şi vrem ca sistemul să fie electronic”.

„Biblia” veterinarului

Directorul Bogolin a concluzionat: „Nu putem să ieşim din tiparul european”, adică toate legile, hotărîrile şi ordinele trebuie să fie corelate cu regulamentele europene. La noi, aplicarea e defectuoasă (în baza naţională de date apar mai multe animale virtuale decît există în realitate).

Dr. Iuliu Balint, liderul de sindicat din Direcţia Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Maramureş, a solicitat ca direcţiile judeţene să aplice legea sporurilor în mod unitar. Unele au dat sporuri, altele nu. De ce?

Preşedintele Chioveanu a dat vina pe serviciile suport, adică pe jurişti şi pe contabili, care găsesc „subterfugii”. Speră să apară o lege care să regleze sporurile, dar deo­camdată proiectul se află la Camera Deputaţilor şi nimic nu-i sigur…

În finalul şedinţei, care a durat 3 ore, preşedintele ANSVSA a promis că va încerca să schimbe legislaţia, în sensul ca medicamentul să fie apanajul exclusiv al medicului veterinar (farmaciile să vîndă medicamente doar pe reţetă). Pentru 2021, pregăteşte proiecte pentru Legea creşterii porcului şi Legea sănătăţii animalelor („Biblia” veterinarului), prin consultare cu medicii de liberă practică. La plecare, Robert Chioveanu a primit în dar, de la medicii din Maramureş, un clop, o sticlă de pălincă şi aplauze de la cei mulţumiţi de cei zece mii de lei. Iar un medic apicultor i-a dăruit un borcan de miere, pentru a nu fi „acru”.