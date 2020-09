Patru puncte în etapa secundă

Patru puncte au obţinut în etapa secundă a Ligii 3, Seria 10, echipele maramureşene – băimărenii de la Minaur au învins pe teren propriu pe CAO Oradea cu scorul de 4-1 (2-1), iar Progresul Şomcuta Mare a scos un punct preţios în deplasarea de la Gloria Bistriţa, 0-0.

CS Minaur a început în forţă duelul cu nou promovata CAO Oradea şi după 16 minute tabela indica 2-0 în dreptul echipei antrenate de Dorin Toma. În minutul 6, Bogdan Minteuan a reluat sub transversală mingea revenită din transversală în urma şutului expediat de Paul Nistor. Nistor se va revanşa în minutul 16, când va trimite un şut sec la colţul lung de pe linia careului de 16 m. CAO va relansa partida în minutul 40, Marius Hosu trimiţând un şut din colţul careului de 16 m la colţul lung. Debutul părţii secunde se derulează sub aceleaşi coordonate, galben-albaştrii refăcând diferenţa de două goluri, ba chiar distanţându-se decisiv. Sebastian Serediuc va face 3-1 în minutul 51 cu o execuţie de fineţe, acesta reluând cu călcâiul din preajma careului de 6 m în poartă, după ce balonul a lovit în prealabil bara. Iar pentru al doilea meci la rând, Vasile Pop va recidiva. O lovitură liberă de la 18 m va poposi în plasă, lovitură aproape identică ca şi în meciul din prima etapă. CS Minaur Baia Mare se impune, aşadar, clar face maximum de puncte. • CS Minaur Baia Mare: Gudea – Cr. Paul, Prunescu (cpt), Tînc, Kr. Szekely, Berindea (54, R. Lupu), V. Pop (86, Giurgiu), Nistor (54, Groza), Donca, B. Minteuan (86, Ofrim), Stanciu (35, Serediuc). Antrenori: Dorin Toma, Vlad Ungureanu şi Marius Marian.

Un rezultat notabil a contabilizat în etapa a doua şi Progresul Şomcuta Mare, formaţia antrenată de Cristian Bogdan plecând neînvinsă de pe terenul Gloriei Bistriţa, 0-0. Nou promovata a făcut o partidă exactă, cu o primă repriză în care a stat mult în terenul advers, cu un presing avansat, bistriţenii neaşteptându-se la aşa ceva din partea unei nou promovate. În partea secundă, gazdele au forţat şi mai mult, însă în cele mai multe momente fără orizont şi cu multe baloane aruncate în careu şi fără un destinatar precis. Şomcutenilor le-a convenit această abordare, care până la urmă s-a dovedit benefică pentru trupa pregătită de Cristian Bogdan, formaţie ce contabilizează primul punct al stagiunii. • Progresul Şomcuta Mare: Lovasz – Illeş (cpt.), A. Tutuţa, Lang, Negreanu, R. Lazăr, Vultur, Bîrle (89, B. Lazăr), Nemeş (83, Sergiu David), Buşică, Răduneaţă (69, C. Bud). Antrenor: Cris­tian Bogdan.