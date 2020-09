ACS Fotbal Feminin Baia Mare continuă să se întărească pentru noul sezon

Zilele trecute, ACS Fotbal Feminin Baia Mare a reușit să o legitimeze pe Ionescu Doriana Ioana, o tânără fotbalistă, originară din Prahova, care joacă pe postul de fundaș.

„Pentru mine, fotbalul din copilărie, care pe atunci era doar o joacă, astăzi a ajuns să mă definească și să reprezinte persoana care sunt astăzi: o persoană disciplinată, ambițioasă și muncitoare. Pasiunea pentru fotbal, pot spune că am avut-o dintotdeauna deoarece este singurul sport pe care l-am practicat încă din copilărie până în prezent și singurul sport care cred că mi se potrivește cel mai bine. Prima mea echipă de fotbal a fost Hm Junior, o echipă de băieți din Câmpina. În anul 2016, am venit la echipa de fotbal feminin CSȘ Târgoviște cu care am şi câştigat primul meu trofeu din carieră, Cupa României din 2018. Pentru mine, venirea la echipa din Baia Mare reprezintă o nouă provocare prin care vreau să mă dezvolt cât mai mult, atât pe plan profesional, cât și pe plan personal și, nu în ultimul rând, obținerea unor rezultate cât mai bune cu această echipă” – a transmis Doriana în momentul semnării contractului cu gruparea de Liga 1.

Fotbalista prahoveancă este împrumutată la ACS Fotbal Feminin Baia Mare pentru următoarele 6 luni.