Dispar drumurile județene de pământ…

Ani la rând, am vizitat nedumeriți drumurile județene de pământ din Maramureș. Cel mai reprezentativ era DJ 209 F, Vima Mică – Boiu Mare. Anul acesta, surpriză, au mai rămas doar 4 kilometri neasfaltați din el, dar toată porțiunea este pietruită și pregătită de asfaltare.

În schimb, am descoperit un altul, care ar avea miză turistică dar e foarte dificil. Este DJ 109 U, de la Băiuț spre Botiza, fostul drum mineresc, odinioară atât de bine pietruit și de folosit încât veneau pe el autobuze cu mineri, zilnic. “Nu are nici un metru de asfalt, dar apare în hărți, ni s-a cerut ajutor de la TIR pe care l-a adus GPS-ul pe acel drum… Veneau camioane, autobuze, era un trafic acolo incredibil, cu zeci de ani în urmă…”, spune secretarul primăriei Băiuț. Șansele ca acest drum să redevină important sunt însă minimale, câtă vreme există alternativă, acel drum intercomunal asfaltat între Groșii Țibleșului și Botiza, perfect funcțional…