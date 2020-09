La începutul lunii septembrie, a avut loc Gala MERITO 2020, la București, unde au fost premiați 10 profesori, un director și un educator. La Gală au participat 100 de persoane (din cauza situației actuale din țară), o gală atipică în care „masca MERITO” a fost la mare căutare. M-am bucurat să cunosc oameni modești, frumoși, calzi din toate colțurile tării, dar, în același timp, m-am bucurat și de revederea cu Profesorii MERITO din generațiile anterioare cu care am păstrat legătura în tot acest timp, fiind legată emoțional de mulți dintre ei. Am petrecut două zile pline în care am discutat despre Comunitățile MERITO formate în acest an de zile (Cafenele MERITO, Forumul MERITO și Webinarele MERITO), despre Vocea MERITO, dar și despre platforma de bune practici la care încă se lucreză (Școala pe concepte MERITO). (Tatiana Cauni, Liceul Teoretic ”Emil Racoviță” Baia Mare – profesor MERITO 2019)