Cadre didactice din Baia Sprie, la o activitate de formare în Bulgaria

În perioada 14-18 septembrie, o echipă de cadre didactice de la Liceul Tehnologic de Transporturi Auto Baia Sprie a participat în Shumen, Bulgaria, la formarea din cadrul proiectului Erasmus+ “Game based learning for development of problem solving skills”. Activitatea – care a fost inițial programată pentru luna martie a acestui an – a reprezentat al doilea schimb de experiență din cadrul proiectului amintit.

Pe parcursul formării, cele cinci cadre didactice de la liceul din Baia Sprie – prof. Sztrelenczuk Iolanda, prof. Vava Marcela, prof. Tirean Ancuța, prof. Făt Mihaela și consilierul școlar Pop Gabriela – au fost implicate în testarea jocurilor educaționale propuse de către partenerii din proiect, precum și în redactarea manualului de bune practici. „În cadrul programului de formare au fost discutate aspectele teoretice ale Game Based Learning (Învățarea prin joc), felul în care această abordare influențează motivația elevilor, dar și a profesorilor, precum și aspectele practice – cum implementăm această metodă în cadrul diverselor discipline: matematică, geografie, istorie, limbi străine, fizică, chimie și biologie. Au fost testate 80 de jocuri educaționale, atât clasice, cât și jocuri online. Profesorii participanți la formare au ales 30 dintre acestea care vor fi introduse în manualul de bune practici. Modalitatea de lucru a fost, de asemenea, adaptată situației actuale, profesorii din Portugalia și Turcia participând doar online la această formare”, a punctat prof. Iolanda Sztrelenczuk. O experiență inedită pentru cadrele didactice participante a fost workshopul susținut de către dr. Angel Angelov, un pasionat al roboticii. Gazda, Scientific – Educational Centre STEAM, a organizat, totodată, vizite la Muzeul de Istorie din Shumen, la Monumentul 1300 de ani și la Observatorul Astronomic din Shumen. Împreună cu partenerii din Polonia, Turcia, Portugalia, Bulgaria și Polonia, cadrele didactice din Baia Sprie vor crea un portal care va conține manualul de bune practici și tutoriale legate de folosirea diverselor jocuri. Proiectul “Game based learning for development of problem solving skills” este implementat în perioada septembrie 2019 – septembrie 2021 și vizează creșterea competențelor de rezolvare de probleme și dezvoltarea gândirii critice în rândul elevilor și al profesorilor din școlile țărilor partenere.