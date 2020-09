La capăt de drum

Am traversat o campanie electorală care nu a făcut prea mult zgomot prin orașe și sate, cu bannere și afișe cât casa, ci concursul aspiranților s-a refugiat la televizor, prin ziare și pe Internet. Să fie acesta un validat semn al schimbării? Cine a deschis laptopul s-a întâlnit cu sigla unui partid, ori cu imaginea candidaților, mulți în fotografii zâmbărețe. Și cei din Maramureș s-au mutat în virtual. Asta este dictatura Internetului. Dacă nu ești acolo, nu exiști. În ultimele zile, am schimbat păreri, prin mască, despre această călătorie electorală cu mai mulți alegători despre cum s-a ajuns la acest capăt de drum. Părerile sunt împărțite. Am înregistrat un entuziasm scăzut pentru ofertele făcute de candidați. Discursul electoral a fost parcă tras la indigo. Am auzit despre autostrăzi, borduri, apă caldă, canal, școli fără veceu în curte, amenajări de parcuri, facerea de poduri, ori reanimarea unor fântâni arteziene. Aspiranții de pe aproape mai promit parcuri industriale, ștranduri, digitalizare, reciclarea deșeurilor. Nu au lipsit, mana cerească, fondurile europene, care o să-și facă drum spre meleagurile noastre. Și câte și mai câte.

Promisiunile acestea, care au venit până în cutia poștală, te fac să visezi. Îți provoacă o reverie care te plasează într-o altă lume. Una care ar trebui să fie și amânată de a mai fi. Ne-am obișnuit ca în campania electorală, adică lupta pentru cucerirea puterii de la comune, orașe și consilii județene, să fim indulgenți, creduli, înțelegători. Campania asta electorală pandemică nu ne-a dat ocazia să punem întrebări față în față, decât în foarte rare situații. Așa că am ascultat ce ni se spune. Și totuși ne-am format păreri din diferite întâmplări din campania electorală care au fost mai stridente. Am văzut la televizor cum Președintele liberal al țării, cu premierul liberal al guvernului, cu o suită de politicieni au tăiat panglici la bucăți de autostradă, care se oprește în câmp. Doamna primar a Capitalei a inaugurat un pod prea îndepărtat. Știu că în campania electorală se caută nod în papură, și binele este rău, dar aspiranții păcătuiesc când ne cred naivi. Numai că artileria promisiunilor și a învinuirilor trage din diferite direcții și nu ne dumirim dacă lovește ținta. Mai ales că noi suntem în poligonul de tragere.

Mai privim cum la liziera pădurii liberalii au purces la racolări de pesediști pentru a schimba tabloul politic. Da, o dominantă a acestei campanii electorale a fost traseismul. Parcă Președintele liberal al țării și guvernul său au spus-o răspicat că nu sunt de acord cu acest procedeu. Dar cine mai poate pătrunde în toate tainele politicii? Un subiect electoral a fost, și rămâne, deschiderea noului an școlar. Aici partidele politice au săvârșit o mare greșeală, că nu s-au pus de acord ca această pandemie să nu lovească atât de puternic în școala românească. Da, face parte din interesul național. Școala de astăzi este țara de mâine. Nimeni nu a găsit soluții mai bune ca școlile să nu fie sedii electorale. Câți și cine se perindă prin sălile de clasă? Am reținut propunerea unui cititor răzleț care mi-a spus: „Țineți alegerile în curtea școlii, așa cum slujbele în această pandemie se țin în fața bisericii! Amin.” Nici nu mi se pare o idee atât de năstrușnică.

Democrația poate fi asigurată apărând sănătatea elevilor și profesorilor. Știu că o să-mi ridic în cap unii aspiranți la cetatea puterii, dar o părere face parte din farmecul democrației. Și nu m-am adresat cu jigniri nepermise, cum am auzit spunând, pe la televizor, prăpăstii unii aspiranți mai copți. Nu am înțeles pe cine vizează din electorat cuvintele care nu sunt trecute în dicționar. Da, am ajuns la un capăt de drum electoral. În toate campaniile electorale, în textele mele, îi îndemnam pe cetățeni, cu tot sufletul, să meargă la vot. Și acum le zic la fel, dar să aibă grijă unde calcă. Știu că rezultatul alegerilor locale, și din acest an, depinde de câți mergem la urne. Alegerile locale, de duminică, reprezintă o premieră pentru România, deoarece procesul de vot va avea loc în condiții de pandemie, cu respectarea măsurilor de protecție sanitară.

Da, mergeți la vot! Și vă luați și conștiința cu dumneavoastră! Este păcat să fi bătut atâta drum degeaba.