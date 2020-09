”Crisalide, Jurnal de pandemie” – gânduri, trăiri şi emoţii ale elevilor

Într-o perioadă marcată de greutăţi şi incertitudini, elevi ai Colegiului Naţional ”Mihai Eminescu” Baia Mare şi-au folosit, constructiv, talentele pentru a demonstra faptul că, şi în astfel de vremuri tulburi, creaţia literară poate alina sufletul, dar, mai ales, poate oferi speranţă de mai bine. Mobilizarea s-a dat în perioada stării de urgenţă, iar pe parcursul a trei luni – aprilie, mai, iunie – elevii pe atunci ai clasei a X-a A şi-au surprins plăcut diriginta, prof. Mărioara Donca, cu o ediţie ancorată în tematica realităţii – ”Jurnal de pandemie” – a revistei ”Crisalide”, aflată în acest an la al unsprezecelea număr. Rezultatul a fost unul excepţional, în filele, mai întâi virtuale, ale revistei regăsind de la eseuri, poezii până la desene, picturi ori fotografii. Publicată în primă fază pe site-ul colegiului, revista ”Crisalide, Jurnal de pandemie” poate fi lecturată, începând de ieri, şi în variantă tipărită.

***

Anul 2020 va rămâne, cu siguranţă, în memoria noastră colectivă, ca anul pandemiei. Să sperăm că nu vor fi mai mulţi cu acest trist nume! Astfel, în plină perioadă de pandemie, elevii mei, clasa a X-a A, la care sunt dirigintă, actualmente, a XI-a A, s-au gândit să valorifice acest timp ca pe o oportunitate de a-şi aşterne pe hârtie virtuală gândurile, trăirile, emoţiile momentului pe care îl traversează, de-altfel, întreaga planetă, în premieră. Aşa s-a născut revista ”Crisalide”, numărul 11, subintitulată ”Jurnal de pandemie”. A ieşit ceva inedit, ideile s-au născut unele din altele, copiii au aruncat o privire retrospectivă şi asupra vieţii de elev eminescian dinaintea pandemiei, dar, mai ales, din timpul hidosului COVID care ne-a schimbat viaţa într-o clipă. Au scris, au desenat, au pictat, au creat. Au transformat urâtul în frumos, în estetic, cum ar spune unul din marii noştri poeţi, Tudor Arghezi: ”Din bube, mucegaiuri şi noroi,/ Iscat-am frumuseţi şi preţuri noi”. Felicitări, copii! Mulţumesc, pe această cale, colaboratorilor mei, prof. Ramona Fonai, prof. dr. Ileana Vasilescu, prof. Ramona Bencze şi, nu în ultimul rând, direcţiunii Colegiului ”Mihai Eminescu” Baia Mare, prof Marius Crăciun, director, şi prof. Rodica Mone, director adjunct, pentru sprijinul acordat. – prof. Mărioara Donca, coordonator revista ”Crisalide”, Colegiul Naţional ”Mihai Eminescu” Baia Mare

***

”Crisalide, Jurnal de pandemie” este revista mea, a colegilor, a clasei şi a sufletului nostru. O idee simplă, de a compune o revistă… însă noi nu ştiam atunci că ceea ce azi pare uşor de realizat, mâine se va transforma într-un traseu anevoios, plin de renunţări, de ore pierdute fără vreun rost, dar, care, în final, s-au transformat în creaţia pe care o avem azi, revista pe care, peste ani, o vom răsfoi cu nostalgie şi sentimentalism, iar ea ne va răscoli amintiri şi trăiri.

Sunt mândră că fac parte din colectivul de redacţie al revistei şi că am avut ocazia, datorită doamnei diriginte, să redactez o revistă, fiind o oportunitate imprevizibilă şi specială. O oportunitate duce la alta, aşa cum riscul duce la mai mult risc, iar eu sunt mândră că mi-am asumat riscul de a încerca şi a reuşi în redactarea revistei, ceea ce a condus la succesul lansării acesteia – Denisa Breban, clasa a XI-a A, Colegiul Naţional “Mihai Eminescu” Baia Mare

***

Revista ”Crisalide” din acest an va rămâne o mărturie în timp a experienţei pe care elevi şi profesori deopotrivă am trăit-o de-a lungul lunilor de pandemie provocate de COVID-19. O mărturie nu doar a responsabilităţii şi conştientizării tinerilor în vremuri atipice, ci şi a solidarătăţii într-o lume practic dată peste cap! Felul în care elevii s-au aplecat asupra unor realităţi şi au reuşit să le surprindă în scris e o dovadă a maturităţii lor. – prof. Rodica Mone, director adjunct Colegiul Naţional ”Mihai Eminescu” Baia Mare

***

5 iunie 2019 – celebrarea Zilei internaționale a Mediului, prin ateliere de reciclare creativ-artistică din proiectul Erasmus ,,Cetățeni europeni – Să trăim altfel, să trăim durabil”… poeme, poezii, trăiri, desene, închinate mediului care se transformă odată cu noi. Aici a fost începutul unor creații înnobilate de speranță, de alchimia dintre inocență și maturitate. Le putem citi, desigur, în revista ”Crisalide, Jurnal de pandemie” care a renăscut atunci când lumea parcă s-a oprit. Îi mulțumesc prietenei și colegei mele, prof. Mărioara Donca, pentru valoarea adusă proiectului internațional de mediu în care s-au reunit 5 țări pentru a învăța împreună să iubească și să protejeze mediul. – prof. dr. Ileana Vasilescu, coordonatorul proiectului Erasmus ,,Cetățeni europeni – Să trăim altfel, să trăim durabil”, Colegiul Național ”Mihai Eminescu” Baia Mare

***

Revista clasei noastre am elaborat-o prin aşternerea pe foaie a gândurilor fiecăruia dintre noi. Ne-am gândit, ne-am răzgândit, am colaborat şi am scris. Pe scurt, ne-am concentrat calităţile în câteva pagini; poezii, texte, fotografii şi desene. Şi, desigur, fiecare şi-a lăsat o bucăţică din suflet prin ceea ce a făcut. Şi asta a ieşit! – Cristina Kubaş, clasa a XI-a A, Colegiul Naţional ,,Mihai Eminescu” Baia Mare

Aflată în acest an la al unsprezecelea număr, revista ”Crisalide” este coordonată de prof. Mărioara Donca de la Colegiul Naţional ”Mihai Eminescu” Baia Mare care realizează câte o ediţie cu fiecare generaţie de elevi la care este dirigintă. În anii anteriori, revista a avut tematici precum ”Toamna Bobocilor”, ”Gaudeamus” etc., dar în acest an, la iniţiativa elevei Denisa Breban, preşedintă a ligii elevilor, ”Crisalide” a fost dedicată, în întregime, gândurilor, trăirilor şi emoţiilor prin care adolescenţii trec în această perioadă din pricina schimbărilor cauzate de pandemia generată de noul coronavirus.