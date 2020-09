Dacă până la începutul acestui an, când încă nu știam ce aduce după el Covid 19, vorbeam despre impactul negativ al internetului asupra copiilor și tinerilor, iată că acum Internetul a devenit una dintre cele mai importante surse de informaţii, de învățare, de comunicare și socializare. Nimeni sau aproape nimeni nu mai vorbește despre utilizarea necontrolată a Internetului, sau despre impactul negativ asupra performanţelor şcolare, a relaţiilor de familie şi asupra stării emoţionale a copiilor și adolescenţilor. Fiindcă școala online a deturnat efectul negativ al internetului asupra sănătății emoționale.

Și uite cum virusul transformă învățarea în dependență de Internet. Câți părinți mai monitorizează timpul petrecut de copiii lor folosind gageturile? Câți dascăli mai vorbesc despre cunoașterea trăirilor, sentimentelor și emoțiilor elevilor vizavi de internet?

Am realizat câteva emisiuni în care am vorbit despre impactul psihologic al tehnologiei asupra copiilor și tinerilor. Iar concluzia medicului care lucrează la Centrul antidrog Maramureș era că dependența de internet e mai rea și mai agresivă decât consumul de substanțe interzise. Cine mai vorbește despre impactul psihologic al învățării online, la care se adaugă tentația jocurilor online, sau sesiunile-maraton de navigare pe Internet?

Și înainte de pandemie abuzul de internet era atât de frecvent încât “Manualul de diagnostic şi statistică a tulburărilor mentale, publicat de Asociaţia Ame­ricană de Psihiatrie, a adăugat un asemenea diag­nostic. Acum, însă, online-ul a devenit mod de viață. Cu consecințele de rigoare. Iar relaţionarea virtuală devine mai importantă decât relaţiile cu familia şi prietenii din viaţa reală. Lecții de învățat!