Rapidiştii vor să răpună… Rapidul!

ACS Fotbal Comuna Recea – Rapid Bucureşti

Cu un nou staff tehnic şi administrativ din această săptămână, ACS Fotbal Comuna Recea vrea să contabilizeze primele puncte ale sezonului. Şi nu împotriva oricui, ci a titratei Rapid Bucureşti, partidă ce va conta pentru etapa 5 a Ligii 2 şi care va debuta la ora 12.30. Iubitorii fotbalului maramureşean vor putea urmări partida în direct la Digi Sport 1, Telekom Sport şi Look TV.

Pe penultimul loc în clasamentul la zi şi cu niciun punct strâns, formaţia pregătită din această etapă de Nicolae Constantin şi Valentin Bădoi, şi cu Emil Dică în rolul de director sportiv, cei trei foşti rapidişti vor să răpună… Rapidul. Nu să demonstreze ceva fostei lor echipe, ci îi obligă situaţia din clasament. Prea multe schimbări nu credem că va putea aduce noul colectiv tehnic din punct de vedere al jocului în decurs de numai câteva zile, însă cu siguranţă s-a lucrat mult în zilele premergătoare partidei pe partea de mental. Rapid vine în nordul ţării încrezătoare, şi are de ce, în condiţiile în care a acumulat 10 din 12 puncte în acest debut de campionat. Iar acest parcurs pozitiv plasează echipa antrenată de Adrian Iencsi pe locul secund, la egalitate cu liderul Universitatea Craiova.

Programul etapei 5 • Sâmbătă, 26 septembrie, ora 11.00: Aerostar Bacău – AFK Csikszereda Miercurea Ciuc; ASU Politehnica Timişoara – Ripensia Timişoara; SCM Gloria Buzău – CSM Reşiţa; Unirea Slobozia – Farul Constanţa; Pandurii Târgu Jiu – CS Mioveni; Turris-Oltul Turnu Măgurele – Concordia Chiajna; ACS Fotbal Comuna Recea – FC Rapid Bucureşti, ora 12.30, Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look TV; Petrolul Ploieşti – Dunărea Călăraşi, ora 18.45, Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look TV • Duminică, 27 septembrie: Metaloglobus Bucureşti – Universitatea Cluj-Napoca, ora 12.00, Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look TV • Marţi, 29 septembrie: Universitatea Craiova 1948 – CSM Slatina, ora 19.00, Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look TV; Viitorul Pandurii Târgu Jiu stă.