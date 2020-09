Semnal editorial Încă o carte a profesorului Nicolae Iuga, tradusă în mai multe limbi străine

Cartea prof. univ. dr. Nicolae Iuga, apărută la Editura clujeană Limes sub titlul Dimensiunea distructivă a revoluțiilor culturale din antichitate până în ziua de azi a fost apreciată ca fiind una de o deosebită actualitate și, prin urmare, a fost tradusă în limba engleză (trad. Andeea Biro) și publicată la Editura Lambert Academic Publishing din Germania, cu titlul The Cultural Revolutions from the beginning to the USA today. Ulterior, cartea a fost preluată și tradusă, cu acceptul autorului, în limba franceză de către Edition Notre Savoir și în limba italiană și japoneză de către Edizioni Sapienza. Cartea analizează mișcările de protest ale afro-americanilor din SUA de azi, dar, în măsura în care sunt ghidate de o ideologie și se manifestă distructiv la adresa unor simboluri culturale, aceste mișcări pot fi înțelese mai bine prin conceptualizare, adică prin raportare la alte evenimente istorice de aceeași factură, precum proletcultismul din Uniunea Sovietică de pe vremea lui Lenin și Stalin, sau așa-zisa „revoluție culturală” din China comunistă, de pe vremea dictatorului Mao Zedong. Cartea poate fi accesată la