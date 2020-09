Campioană mondială în 2013, Karoline de Souza a semnat cu CS Minaur

Conducerea CS Minaur a izbutit un nou transfer important, reușind să o aducă pentru un sezon (cu posibilitate de prelungire pentru încă unul) pe handbalista Karoline Helena de Souza, campioană mondială în 2013 cu naționala Braziliei. Noua jucătoare de la Minaur s-a născut în 24 aprilie 1990 la Paranaguá (Brazilia), are 1,81 m și joacă pe postul de inter stânga. Ea va evolua la echipa băimăreană cu numărul 11.

Karoline a evoluat la AD Estrela de Guarulhos, apoi la UCS Caxias do Sul (2011), după care s-a transferat în Europa, la Siófok KC (2011-2012). A trecut apoi la Hypo Niederosterreich (2012-2013), TTH Holstebro (2013-2014), Nykobing Falster (2014-2016), Váci NKSE (2016-2019) și Mosonmagyaróvári KC SE (2019-2020).

Are 53 de selecții în echipa națională a Braziliei, cu care a cucerit titlul mondial în 2013 (Serbia). Are în palmares și două medalii de aur la Campionatele Pan-Americane (2011 – Brazilia și 2015 – Cuba), precum și o medalie de aur la Campionatele Sud-Central Americane (2018 – Brazilia).