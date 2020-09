Flux continuu la votare în Ferneziu

La secțiile de votare 55 și 56 de la Școala Nicolae Bălcescu, din cartierul Ferneziu al municipiului Baia Mare, alegătorii au fost în număr ridicat. După slujba de la Biserică, la cele două secții s-a stat la rând. Președintele secției de votare numărul 56, Adriana Tarța, a declarat că s-a constatat un flux continuu. ″Nu putem să facem o diferențiere că înainte sau după slujba de la Biserică a fost un număr mai mare sau mai mic de alegători. Noi am constatat un flux continuu. Lumea vine în permanență să voteze″, a spus Adriana Tarța. Aici, până la ora 10, din cei 1.335 de alegători înscriși pe listele permanente, votaseră 62 de persoane. Primul cetățean care a votat la secția 56 a fost un bărbat în vârstă de circa 50 de ani. Acesta a venit în jurul orei 7 să își aleagă primarul. În ce privește secția de votare numărul 55, până la ora 12.30, din cei 1.528 de alegători înscriși în listele electorale, votaseră 213 băimăreni. Nu s-au înregistrat incidente până la ora 13.

Speranțele alegătorilor

În ce-i privește pe alegători, aceștia privesc cu optimism spre viitor. Ei au nădejdea că le va fi mai bine. Ghiță M. A declarat că a votat cu gândul ca Ferneziul să devină un cartier mai curat. ″Eu sper să locuim într-un cartier mai frumos, mai curat, să se ridice mai des gunoiul. Sper că va fi mai bine. Am venit optimist la vot″, a spus băimăreanul.

O altă băimăreancă, Magdalena, afirmă că, deși în ultima perioadă au fost atâtea probleme, va veni și ziua când va fi mai bine. ″Acum am venit de la biserică. Am zis că merg întâi la slujbă și apoi vin să îmi fac datoria. De fiecare dată când au fost alegeri m-am prezentat la vot. E firesc să îți faci datoria, chiar dacă lucrurile nu par să meargă într-o direcție bună. Mi-aș dori ca orașul nostru să se miște mai bine pe plan economic, să se dezvolte economic, să fie locuri de muncă și să rămână un oraș curat. Eu zic că e unul din cele mai frumoase orașe din țară, cu zone verzi, curățenie″, a declarat Magdalena.

Maria a venit din Germania și a decis să voteze, chiar dacă își petrece foarte puțin timp în Maramureș pe parcursul unui an calendaristic. ″Tocmai ce m-am întors din Germania și am venit să votez pentru că mă gândesc la cei care au rămas acasă. Sper să le fie mai bine, să aibă un trai decent aici în Baia Mare, în Maramureș″, a precizat Maria.