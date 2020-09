Anul universitar 2020-2021 a început… virtual

• cursurile de la „Nord” se vor desfășura online •

Aproximativ 5.000 de studenți au început ieri cursurile anului academic 2020-2021 la Centrul Universitar Nord din Baia Mare. Dat fiind contextul epidemiologic, startul nu s-a dat printr-o festivitate față în față, ci virtual, printr-un mesaj transmis live de prof. dr. ing. Vasile Țopa, rectorul Universității Tehnice Cluj-Napoca (de care aparține Centrul Universitar Nord din Baia Mare) atât pe Facebook, cât și pe Instagram.

Ca în niciun an, la Centrul Universitar Nord din Baia Mare, cursurile acestui an academic se vor desfășura online, iar seminariile, proiectele și laboratoarele – onsite, adică față în față. „Avem un program bine definit pentru fiecare dintre cele trei facultăți din Baia Mare (Facultatea de Litere, Facultatea de Științe și Facultatea de Inginerie, n.r.). Astfel, toate cursurile se vor desfășura în sistem online pe o platformă dezvoltată de colegii din Baia Mare; laboratoarele, în general, vor avea loc față în față, iar seminariile se vor face online sau față în față, opțiunea rămânând la latitudinea profesorilor. Pentru a furniza condiții cât mai bune, pentru a respecta măsurile de distanțare și pentru a preveni răspândirea noului coronavirus, colegii de la Facultatea de Inginerie merg pe un sistem modular. La Facultatea de Litere și la Facultatea de Științe, programul este unul normal, săptămânal. Totul se poate schimba, evident, în funcție de evoluția epidemiologică”, a transmis prof. univ. dr. Petrică Pop-Sitar, prorector al Centrului Universitar Nord din Baia Mare. În noul an academic, aproximativ 5.000 de studenți au ales specializările celor trei facultăți ale Centrului Universitar Nord din Baia Mare. „În acest an, pentru Facultatea de Inginerie, admiterea a fost mai slabă decât cea de anul trecut, poate și pentru faptul că s-a derulat online, astfel că, în acest an universitar, avem cu 50 de locuri mai puțin. La Facultatea de Științe, numărul s-a menținut aproximativ ca anul trecut, cu variații foarte mici. În schimb, la Facultatea de Litere, am înregistrat o creștere cu 100 de studenți față de precedentul an”, a punctat prof. univ. dr. Petrică Pop-Sitar, prorector al Centrului Universitar Nord din Baia Mare. În noul an academic, printre cele mai căutate specializări de la Centrul Universitar Nord din Baia Mare au fost: Asistență Socială, Pedagogia învăță­mântului preuniversitar, Informatică, Științe economice, Management și administrarea afacerilor. Toate locurile bugetate prevăzute la nivel de licență, masterat și doctorat au fost ocupate.