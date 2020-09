Natalia Iocsak a terminat pe podium în Campionatul Național de drift la SemiPro

E clar că anul 2020 e de uitat pentru majoritatea dintre noi. Nici Campionatul Național de drift n-a fost scutit de surprize neplăcute, etapele au fost mai puține, problemele au fost mari, dar până la urmă am avut un verdict. Iar în ceea ce o privește pe Natalia Iocsak, sportiva legitimată la CS Minaur, veștile sunt bune.

În acest an, Natalia a avut cele mai bune performanțe la clasa Semi-Pro în cadrul Campionatului Național de Drift. A obținut primul ei podium de etapă la întrecerea disputată în zona Arenei Naționale din București, apoi, la final, a terminat întrecerea de la clasa ei tot pe poziția a treia, care este din nou o premieră.

Ivan Ivanov a devenit al doilea străin din istorie care cucerește titlul în Campionatul Național de Drift. Bulgarul a fost declarat oficial campion al clasei Pro în acest an, după ce etapa finală de pe Transalpina a fost întreruptă din cauza vremii neprielnice. După o primă zi de antrenamente afectată grav de ploaia torențială care a lovit Transalpina, ziua decisivă a început cu manșele de calificări. Înainte de ultima grupă, ceața a acoperit total zona, iar organizatorii au decis neutralizarea battle-urilor. Astfel, ajuns lider chiar etapa trecută, Ivanov devine campion național de drift cu un total de 220 de puncte. Pe locul secund s-a clasat Radu Moise, cu 198 de puncte, iar pe 3 este fostul campionul național Răzvan Frățianu, cu 151 de puncte.

Titlurile naționale la drift merg în Bulgaria în acest an. După Ivan Ivanov, campion la Pro, primul loc de la Semi Pro merge la Yordan Mladenov. Podiumul clasei este completat de juniorii Gabi Imre (14 ani) și Natalia Iocsak (17 ani).

Pentru Natalia urmează alte două competiții. Va fi săptămâna ce vine o întrecere pe circuitul maghiar de la Mariapocs, iar mai apoi, pe 30 octombrie, un concurs de Rally-Sprint în Baia Mare. Natalia este elevă în clasa a 11-a la Colegiul Tehnic Anghel Saligny din Baia Mare (diriginte Antonela Hruban Sabou).