Nu se mai organizează „Un Milion de Stele” în Sighetu Marmaţiei

Din anul 2010, în Sighetu Marmaţiei, în fiecare toamnă sunt aprinse candelele solidarității în cadrul acțiunii „Un Milion de Stele”.

La evenimentul înfiinţat de Organizația Caritas a Diecezei Satu Mare participă an de an un număr mare de sigheteni care își exprimă solidaritatea față de semenii care se confruntă cu probleme sociale prin aprinderea simbolică a unei candele.

Având în vedere măsurile de prevenție pentru limitarea răspândirii infecției cu noul coronavirus şi pentru protejarea sănătății participanților, voluntarilor și angajaților, conducerea organizației a decis să renunțe la eveniment în acest an.