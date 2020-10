Sursă alternativă de apă în Bârsana

Proiectul de reabilitare și extindere a sistemului de alimentare cu apă în comuna Bârsana se apropie de final, prin identificarea unei soluții ca sursă alternativă de apă.

„Perioada de implementare a unui proiect durează aproximativ 3-4 ani, așa cum este și cazul proiectului de Reabilitarea și extinderea sistemului de alimentare cu apă în comuna noastră. La niciun an de la ordinul de începere a lucrărilor, am ajuns însă la final prin identificarea unei soluții de tip dren ca sursă alternativă de apă. Pentru conexiunea bazinelor noi, am fost nevoiți să sităm totuși, pentru o perioadă scurtă de timp, distribuția alimentării cu apă, astfel încât să evităm întreruperi pe termen lung”, a spus Teodor Ștefanca, primarul comunei Bârsana.