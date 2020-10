Acumularea de apă Bodi Mogoşa este sigură

În 29 şi 30 septembrie 2020, Comisia Teritorială de Avizare Transilvania s-a întrunit în videoconferință pentru a doua evaluare din acest an a stării de siguranţă în exploatare a barajelor de categoria C şi D.

Au fost analizate și avizate 39 de documentaţii tehnice de expertiză pentru evaluarea stării de siguranță în exploatare a barajelor și a acumulărilor de apă. Din judeţul Maramureş, a fost avizată ca sigură acumularea permanentă Bodi Mogoşa (foto). Comisia Teritorialǎ Transilvania are ca scop şi analizarea și avizarea documentaţiilor de expertiză pentru depozite de deşe­uri, dar şi pentru lucrări hidrotehnice speciale aflate în proiectare, execuţie, exploatare, postutilizare, conservare sau dezafectare. În Registrul Național al Barajelor din România (REBAR), sunt inventariate 518 lucrări pentru Transilvania (411 baraje de retenție; 74 iazuri de decan­tare/depozite de deșeuri; 33 lucrări hidrotehnice speciale). Ne-a informat Compartimentul de presă al Administraţiei Bazinale de Apă Someş-Tisa din Cluj-Napoca. (i.n.)