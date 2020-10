O tânără abandonată, Alexandra Ionescu, își caută cu disperare mama

“Vreau să îi spun că o iubesc mult”

Alexandra Ionescu are 32 de ani. O vârstă frumoasă când ești plin de entuziasm și când ai încă sentimentul că toate visele pot să devină realitate. Alexandra visează și ea că într-o zi dorința ei cea mai fierbinte se va împlini. Tânăra nu își dorește altceva decât să o cunoască pe cea care i-a dat viață. Sufletul ei tânjește după iubirea de mamă, chiar dacă la câteva luni după naștere, a fost abandonată într-o scară de bloc. Acum, dorul mistuitor față de cea care a adus-o pe lume a determinat-o pe Alexandra Ionescu să caute în lung și în lat în speranța că o va găsi pe cea care a născut-o. Mărturisește că a iertat-o demult și că vrea să îi spună cât de mult o iubește și cât de mult și-a dorit în toți acești ani să se regăsească.

Viața Alexandrei Ionescu a fost una plină de greutăți. Fetița care s-a născut cu un handicap accentuat a fost părăsită într-o scară de bloc din București, pe strada Oţelarilor, în anul 1988, la ora 17:30, după cum scrie în datele casei de copii. A urmat lungul șir al plimbării dintr-un centru de plasament în altul. Au fost ani în care Alexandra și-a dorit să se simtă iubită, să fie strânsă într-o îmbrățișare maternă, să i se spună vorbe calde așa cum obișnuiește să facă mama cu copilul său. Nu a avut parte de nimic din toate acestea. Din contră, au fost multe lacrimi vărsate, un dor mistuitor și speranța că într-o zi va ajunge la casa ei.

Ajutată de Maria, o persoană cu suflet mare, Alexandra Ionescu a ajuns să apeleze la toate mijloacele pentru a-și întâlni mama. ″Camelia, crezi că mă poți ajuta să o găsesc pe mama?″, m-a întrebat Alexandra în momentul în care a apelat pentru a o ajuta cu câteva rânduri scrise despre povestea ei. ″Vreau să o cunosc pe mama mea. Să îi spun că nu sunt supărată pe ea, că o iubesc mult. Aș vrea să mă ia acasă la ea, să fim împreună. Îmi doresc tare mult să o găsesc pe mama″, a mărturisit Alexandra Ionescu.

Tânăra locuiește acum într-un centru social din București. Are parte din când în când și de mila unor oameni inimoși, dar prea puțin în comparație cu nevoile sale. Obișnuiește să meargă la biserică. Știe că își poate vărsa of-urile în fața lui Dumnezeu și are nădejde că într-o zi rugăciunile sale vor avea răspunsul râvnit: acela de a o întâlni pe mama sa. Cei care doresc să o contacteze pe Alexandra Ionescu pot apela la numărul de telefon 0731.926.214.