Un proiect inedit al gemenelor Suzana și Daciana Vlad: Albastru Rural, o colecție vestimentară inspirată de Cimitirul Vesel din Săpânța

Gemenele folclorului maramureșean, Suzana și Daciana Vlad, vin în fața publicului cu o idee originală. De data aceasta nu este vorba despre un proiect muzical, ci despre o poveste vestimentară, inspirată de albastrul și de elementele din Cimitirul Vesel al comunei Săpânța. Pe scurt, e o poveste încărcată de tradiție și modernism, după cum precizează Suzana și Daciana Vlad. Colecția se adresează doamnelor și domnișoarelor, dar cele două artiste de muzică populară promit că vor gândi un concept vestimentar și pentru bărbați și copii. Povestea cusută cu “ață albastră” e menită să scoată în valoare și mai mult frumusețea Maramureșului și încărcătura culturală a acestui ținut unic. De altfel, pozele au fost realizate chiar în Muzeul Țărăncii Române din Dragomirești.

O poveste vestimentară, creionată în jurul albastrului de Săpânța

R: După ce ne-ați surprins de atâtea ori în plan muzical, iată că acum veniți cu o altă provocare artistică: colecția de haine Albastru Rural. Cum a început povestea aceasta vestimentară?

Suzana și Daciana Vlad: Deoarece suntem niște persoane creative, pasionate de artă și avem și pictori în familie, ne-am gândit să facem și un astfel de proiect. Ideea ne-a venit și prin prisma Lucrării de Doctorat a Dacianei, pe tema Cimitirului Vesel de la Să­pân­ța, unde cercetează pictura de pe cruci. În vatra satului maramureșean, mereu s-au “cusut” povești. Noi, Gemenele Folclorului Maramureșean, Suzana și Daciana Vlad, ne-am gândit să ne coasem propria poveste cu „ață albastră.” O poveste încărcată de tradiție, dar și de modernism.

R: Ce v-a inspirat?

Suzana și Daciana Vlad: Albastrul! Pentru că albastrul ne reprezintă pe noi, maramureșenii. Când spui “albastru”, spui și Cimitirul Vesel de la Săpânța, un simbol nepieritor, care are un ecou puternic în dimensiunea culturală și religioasă a maramureșenilor, asta și datorită sculp­­torului Dumitru Pop Tincu. Așadar, prima filă a poveștii noastre este creionată în jurul Albastrului de Săpânța și a picturilor de acolo, reprezentând elementul principal din colecția noastră. Dar cel mai important, albastrul se regăsește și în culoarea ochilor noștri, ochi care la rândul lor spun povești atunci când îi privești. Va fi și un albastru inspirat din alte povești ale satului tradițional, acel albastru vechi, dar totuși nou, pe care l-am numit “Albastru Rural”!

R: Ce elemente sunt incluse pe hainele din această colecție?

Suzana și Daciana Vlad: Colecția noastră este una complexă, conține 25 de articole vestimentare și este alcătuită din rochițe, tricouri, geci, vestuțe, bluzițe, pantaloni, toate fiind modele unicat. Fiecare element are o pictură sau un detaliu din Cimitirul Vesel, sau motive tradiționale inspirate din falnicele porți maramureșene și din portul popular al ță­ranului maramureșean.

Colecție, lansată online, dedicată femeilor

R: Ați avut deja prezentări? Dacă da, cum a fost primită colecția vestimentară?

Suzana și Daciana Vlad: Momentan, colecția a fost prezentată doar pe paginile noastre de socializare Facebook și Instagram, pe Albastru Rural și pe Suzana și Daciana Vlad Official. Am primit foarte multe mesaje de încurajare, oamenii fiind foarte impresionați de ideea noastră. În această lună, am avut o prezentare a colecției la un show de televiziune și urmează să mai fie prezentată în media în câteva emisiuni, la care am fost deja solicitate. Aveam un eveniment organizat în Cluj-Napoca, programat pe data de 21 august, care se adresa unui public larg. Dar din cauza pandemiei planurile noastre au fost ruinate și astfel am decis să facem o lansare online pe site-ul nostru www. albastrurural.ro, cât și pe pagina de Instagram @albastrurural.

R: Cui se adresează astfel de ținute?

Suzana și Daciana Vlad: De această dată colecția noastră se adresează doar femeilor. Toate hainele sunt albe, pictate cu albastru. Sunt ținute mai exclusiviste, zicem noi. Unele dintre ele fiind potrivite la evenimente în aer liber, iar unele sunt mai lejere putând fi purtate oriunde, oricând.

R: Cu cine ați colaborat la acest proiect? Cine a realizat pictura elementelor pentru ținutele vestimentare? Și cine le-a croit?

Suzana și Daciana Vlad: Deși avem în familie pictori, pe sora tatălui nostru Șimon Ioana, nu am reușit să facem acest proiect împreună cu ea, din cauza distanței. Așa că de această dată am colaborat cu prietena noastră Alina Lăzăroiu, care s–a îndrăgostit de ținuturile maramureșene, iar atunci când i-am propus acest proiect a acceptat cu mare drag. Ea a mai pictat pentru noi tricouri cu țărănci maramureșene, opinci și acele trolere “celebre”, care au devenit un model pentru toți interpreții de muzică populară și nu numai. Partea de croitorie a fost realizată de către doamna Romelia Morea, care a colaborat cu mai mulți designeri din România, printre care și Dorin Negrău. Am avut și voluntari în acest proiect, oameni fără de care nu am fi reușit să conturăm atât de frumos această colecție: Creative Star, care a lucrat la partea de design a site-ului și a paginii de Instagram, ne-a ajutat cu ședința foto și cu partea video. A avut cea mai mare contribuție adusă în proiectul nostru și pentru asta îi mulțumim. Și pentru că trebuia să arătăm impecabil la cele două ședințe foto de prezentare a hainelor, am fost ajutate de către Ioana Oltean și Nicoleta Tentiș la partea de make-up și de către fetele de la Moon Salon, la partea de unghii, deoarece am vrut să avem motive tradiționale pe unghii, am ales tot pictură tradițională cu opinci, pentru că opincile se află și în colecția noastră, și Suzana a ales un model cu flori inspirate din motivele tradiționale prezente în colecția noastră. Iar accesoriile ne-au fost oferite de către Cristi Ardelean. Tuturor vrem să le mulțumim că ne-au fost alături în această poveste frumoasă, pe care noi vrem să o ducem cât mai departe.

Maramureșul, promovat prin Albastru Rural

R: Credeți că veți reuși să puneți și mai mult în valoare Maramureșul, odată cu lansarea acestei provocări?

Suzana și Daciana Vlad: Cu siguranță. Deoarece pozele de prezentare au fost făcute la Muzeul Țărăncii Române din Dragomirești, Maramureș, un loc potrivit pentru un astfel de proiect. Iar oamenii când văd pozele noastre cu articolele vestimentare, văd și frumusețile Maramureșului. Muzeele pentru noi sunt sacre și ne bucurăm de fiecare dată când avem ocazia să ne transpunem acolo pentru a fi fotografiate sau pentru a filma un videoclip. La fel simțim și în Muzeul Etnografic Romulus Vuia din Cluj-Napoca, unde am realizat prima parte a ședinței foto cu hainele din colecția noastră. Peste tot pe unde mergem, lumea deja știe de Albastru Rural. Ne bucurăm că într-un timp așa scurt am reușit să facem ca acest nume să aibă rezonanță și să fie apreciat. Avem multe planuri frumoase cu acest proiect și cu siguranță oamenii îl vor iubi și mai mult.

R: Vă gândiți ca pe viitor să extindeți colecția de haine și cu alte elemente specifice din județ?

Suzana și Daciana Vlad: Următoarea colecție va fi și pentru bărbați și de ce nu și pentru copii. Avem deja idei foarte multe, iar treptat le vom face cunoscute tuturor celor care iubesc acest concept, Albastru Rural. Pe lângă haine am mai pregătit și alte surprize. Totul se învârte în jurul Maramureșului nostru drag, iar ideile vin din experiențele noastre și din pozele noastre personale.

R: Se pot achiziționa aceste ținute?

Suzana și Daciana Vlad: Produsele noastre se pot achiziționa de pe site-ul nostru www.albastrurural.ro cât și de pe pagina de Instagram @albastrurural. Pentru a ajunge la cât mai multă lume acest proiect, am creat și o pagină de Facebook care se numește Albastru Rural, iar colecția de haine poate fi văzută și pe pagina noastră oficială de Facebook “Suzana și Daciana Vlad Official.” Avem și un canal de YouTube, Albastru Rural, unde vom posta clipuri din vatra satului maramureșean, clipuri ce ne aparțin în totalitate. Vă mulțumim că ne sunteți aproape. Cu drag și prețuire, Suzana și Daciana Vlad, Gemenele Folclorului Maramureșean, creatoarele poveștii Albastru Rural!