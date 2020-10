Ediția din acest an a evenimentului Anuala Artelor a inclus acordarea într-un cadru restrâns, dar festiv a titlului de artistul anului 2019. Distincția i-a revenit artistei Győri Sánta Kinga.

”Premiul Artistul Anului 2019, decernat în anul 2020, i-a revenit cu multă laudă și prețuire pentru crezul artistic, dăruirea, seriozitatea și sinceritatea în expresie, artistului plastic pictor Győri Sánta Kinga. Această distincție a fost «inventată» de Ioan Angel Negrean și Tiberiu Alexa în anul 2004 și se decernează an de an cu sprijinul Municipiului Baia Mare. Kinga, un artist ce a evoluat foarte frumos și temeinic în sfera profesională, este și un om și un coleg cu o latură umană ce face ca să binemerite acest premiu pe deplin. Felicitări, Kinga!”, se arată într-o postare pe pagina Colonia Pictorilor Baia Mare.