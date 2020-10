Alegeri americane

Am urmărit cu mare atenție și interes confruntarea între candidații prezidențiali din alegerile americane. Prima rundă a dezbaterilor, potrivit tradiției, a fost una de tatonare, dar și de a-și descoperi, în direct, eventuale inabilități de situații, de exprimare. De ambele părți, simulând relaxarea, am constatat capcane dibaci puse. Amândoi și-au dat drumul la gură spre deliciul lumii. Am observat că divertismentul este o parte a politicii americane. Trump este mai povestitor, are arta de a face spectacol. Biden mai diplomat, cu experiența confruntărilor electorale. Nu a avut o atât de bună prezență de spirit, fiind eclipsat de gesturile de actor ale lui Trump. Și-a dus aminte că a fost star de televiziune. Au fost și încleștări pasionale, lovituri sub centură, dar și teme făcute acasă. Am înregistrat și replici savuroase. Trump îl ironiza pe Biden că nu a avut note bune la școală, că a fost printre ultimii studenți la facultate.

Chiar am avut ocazia să intru în Universitatea absolvită de Biden, dar am uitat să mă uit în catalog. În replică, fostul vicepreședinte american, în administrația Obama, i-a spus lui Trump că este câinele lui Putin. După prima dezbatere, fiecare își poate savura propria victorie. Trump a avut avantajul că este președinte în funcție și a putut să enumere câteva decizii luate în timpul mandatului. O listă serios dezbătută de americani. Ce a spus actualul președinte? Că dorește un stat de drept puternic, în care să fie respectate ordinea, legile, o țară bazată pe progres, civilizație. O țară lipsită de extremisme. Ceva din simbolul Statuii Libertății. Am notat și eu câteva, într-o evaluare pragmatică, fără o atitudine partizană. Spune actualul președinte că violențele și crimele au scăzut în mandatul său. Apoi, America a depășit Rusia și Arabia Saudită, devenind cel mai mare producător de țiței. Nu mă pot abține să nu scriu că România a amanetat zăcăminte de petrol și gaze descoperite în Marea Neagră, încă neexploatate, la care râvnesc guvernanți de la Budapesta. Dar avem legături și cu americanii.

A mai spus Trump că americanii s-au bucurat de creșterea veniturilor. S-a îngrijit de băștinașii care au mai rezistat timpului. A acordat compensații unui trib pentru pierderea terenurilor prin anul 1900, a finanțat programe de limbă nativă și a recunoscut, ca făcând parte din federație, un trib indian din Montana. Chestiuni importante, nu? Dar a finalizat crearea Forței Spațiale, ca o categorie a forțelor armate. A mai semnat legi care prevăd protejarea animalelor, a terenurilor sălbatice, dar și pentru curățarea oceanelor. Nu a uitat ca sistemul american de justiție să fie mai echitabil. Sunt câteva realizări din lista lui Trump. Deși a fost aspru criticat pe motiv că nu se delimitează de conceptul supremației rasei albe, în dezbatere a luat o atitudine electorală. Pur și simplu a condamnat, cu voce ridicată, supremația albilor. Lui Joe Biden i s-a conturat o psihologie a suferinței.

Tocmai când scriam acest text, am vorbit cu Ioana și Marco, care locuiesc în orașul lui Joe Biden. Cu adevărat, candidatul democraților a avut o viață cu evenimente triste. Pe fondul îmbolnăvirii lui Trump au fost evocate și acele episoade nefericite. A fost prezentat ca un exponent al suferinței. Cu un caracter puternic, o voință exemplară și un diplomat recunoscut. Starea sănătății lui Trump a complicat, însă, serios soarta dezbaterilor electorale. Ca divertismentul politicii americane să nu se dezmintă, s-a fluturat și ideea că boala președintelui ar fi o prefăcătorie. Ar fi trist pentru lume ca în țara unei democrații consacrate să avem parte de ipocrizie. Am scris aceste rânduri și pentru a sublinia importanța alegerilor americane pentru România. Sunt foarte importante, în primul rând pentru că America este principalul investitor în apărarea și securitatea noastră. Au început să vină și corporații cu investiții americane. Eu plec de la premisa că România este partener al SUA. Deci relația vizează înțelegeri între instituții cu interese pe termen lung. Caravana electorală pentru președinția Americii continuă.