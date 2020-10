Sate rupte de comună • Îți iei pită și slană să ajungi la primărie!!!

Unele comune din Maramureș au fost evident gândite din fotoliu sau pe hartă, poate chiar pe undeva prin București… Cum altfel să-ți explici că unele sate sunt mai aproape de altă comună decât de propriul centru de comună? Cum să explici unui străin că din satul tău ai de mers roată, prin oraș, ca să ajungi în centrul de comună pentru o ștampilă sau un aviz? Se petrece în Maramureș. Cu siguranță nu doar aici. Dar vă trecem în revistă anomaliile administrative ale județului nostru.

Primul sat care ne vine în minte este Crasna Vișeului, aflat în… comuna Petrova! Fără nici o legătura de drum sau de logică, el aparține comunei Bistra, numai pe considerente etnice. Apoi, vin satele Dealul Corbului și Aspra, ambele pe Culmea Prelucilor asupra căreia vom reveni ca fiind cea mai sfidătoare de logică soluție administrativă, ele aparțin comunei Vima Mică, la care ajung doar… roată, pe la Copalnic Mănăștur și Târgu Lăpuș!!! Tot o stranie logică face ca satul Bocicoiel care este evident pe valea Vișeului, nu pe a Izei, să aparțină de comuna Bogdan Vodă, nu de Vișeul de Jos… Nu foarte departe, în construcția logică, este apartenența locali­tă­ții Sat Șugatag de pe valea Marei de Ocna Șugatag de pe valea Cosăului. Cât despre anomalii interjudețene, comuna Suciu are satul Larga înfipt în trupul județului vecin Bistrița-Năsăud, nu de alta, dar din Suciu mănânci o pită până în Larga… deși sătucul e spate în spate, peste un deal, cu satul Molișet din Bistrița!

Alte stranii logici au dus la depărtări serioase între centrul de comună și câte un sat. Coroieni e destul de departe de Baba și de Dealu Mare, la fel Mesteacăn de Valea Chioarului. Sau Berchez de Remetea Chioarului, de altfel aproape lipit de Șomcuta Mare… Din Cernești până în Trestia, odinioară, cu carul, sătenii făceau o jumătate de zi. La fel din Preluca Veche în Copalnic, ba nășteau femeile în căruță, pe drum! Altele direct acasă, știau că nu ajung la timp la sala de nașteri. Există însă și vești bune. După sute de ani de lipsă de logică, s-a deschis drum asfaltat între Groși și Ocoliș, înainte oamenii ajungeau în centrul de comună prin Baia Mare! Poate într-o zi se va deschide drum și între Poiana Botizii și Botiza, oricum legenda spune că sunt botizeni veniți la muncă la mină… nu că n-ar fi departe și de Băiuț, de centrul de comună.

De departe, cea mai mare anomalie administrativă a Maramureșului este Culmea Prelucilor, care trebuia să fie, firesc, o comună de sine stătătoare. Așa, avem satul Groape aparținând de Târgu Lăpuș, Prelucile de Copalnic Mănăștur, Aspra și Dealul Corbului de Vima Mică, Codru Butesii de Șomcuta Mare și Întrerâuri de Coaș!!! Nu întâmplător, acolo există înțelegeri tacite între primari, care plătesc vecinului bani sau motorină să ia și copiii lui la școala din „comuna vecină”. Evident, oamenii nu se simt altfel decât vecini, ba împărtășesc aceiași preoți, care slujesc pe rând, câte o duminică, în micile lor comunități!

Mai rămân de enumerat cătunele, apărute de bună voie în zone izolate, pentru care se fac eforturi majore de a fi aduse în secolul XXI, cum sunt cele din Poienile de sub Munte sau Repedea, dar și din Moisei sau din orașul Vișeul de Sus! Și da, și orașele Maramureșului au beneficiat de partea lor de absurd. Cum are Baia Mare Blidari sau Valea Neagră, la 15 kilometri distanță, așa are Sighetul satul cartier Iapa, Baia Sprie are Chiuzbaia ori Tăuții Măgherăuș Ulmoasa. Pe de altă parte, liniile trase de administrații nu-i privesc pe oameni. Sunt așezați de sute de ani acolo, cu familii, cu rude, cu obiceiuri și ocupații. Totul e perfect. Până au nevoie de o ștampilă…