Cu ARMONIA pe Valea Vaserului

Din drag de ARMONIA au ieșit de sub tipar două cărți: Meridianele ARMONIEI (I), apărută în anul 2011, și desemnată Cartea anului, la secțiunea publicistică, și Meridianele ARMONIEI (II), apărută în 2017. Sunt multe sute de pagini, care adună gânduri, trăiri, emoții și sentimente strânse cu grijă de-a lungul a aproape 20 de ani. Anul viitor, ARMONIA împlinește 20 de ani de muzică. Făcută și dăruită de oameni sub semnul bucuriei.

I-am însoțit în periplul lor prin lume, scriind sute de articole, adevărate poeme închinate muzicii, oamenilor care cântă, ARMONIEI, locurilor pe care le-am văzut. Am făcut-o și la sfârșitul săptămânii trecute, când i-am însoțit pe Valea Vaserului, rememorând momente însemnate. Anul acesta, pandemia ne-a privat de concertele pascale ale ARMONIEI, de cea de-a zecea ediție a Festivalului Internațional Coral Liviu Borlan, organizat de ARMONIA și Prietenii ARMONIEI în Baia Mare, dar Covid 19 nu are cum să ia bucuria omului de a cânta.

Unii ar crede că plimbarea pe Vaser cu celebra Mocăniță este o aventură în condiții de pandemie. Dar membrii coralei au simțit nevoia să fie împreună, într-o zi frumoasă de toamnă, și să-și împletească muzica și gândurile cu natura minunată și coloritul neasemuit al toamnei. Și unde mai bine te poți întoarce în timp, plimbându-te cu un tren interbelic, care de prin 2000 poartă și turiștii să vadă această zonă, decât pe Vaser. Am umblat pe aici, cu ani în urmă, împreună cu regretatul Filip Moisei, cu academicianul Boșcaiu, de la Cluj, cu domnul Beres, de la Sighet, cu Ștefan Buciuta, pentru a alcătui Baza de date a Rezervației Munții Maramureșului.

Îmbarcați în microbuze sau mașini, cu măștile și dezinfectantul la purtător, dar și cu costumele de scenă, am pornit spre Vișeul de Sus, unde ne așteptau Alexandra, George și Sofia Lazăr. Și prietena mea Angela Kolozsvari, directoarea Centrului școlar de educație incluzivă, Vișeu de Sus. Care ni s-a alăturat cu tot dragul.

Poate vă întrebați care e motivația unei zile de toamnă pe Vaser? Una simplă. Sesiune foto, fiindcă ARMONIA e obișnuită cu imagini din cele mai diverse și frumoase locuri de pe glob. Lipseau Mocănița și Vaserul. Anul acesta, pandemia a împiedicat organizarea de concerte și participarea la evenimente, dar nu și bucuria de a fi împreună. Fiindcă nici repetițiile nu mai sunt la fel. Așa că o sesiune foto într-o zonă a Maramureșului face și ea parte din surprizele cu care ne-a obișnuit Sașa Nicolici.

Eu n-am mai fost de mult pe Vaser, așa că o redescoperire a locurilor nu strică. Schimbările în bine sunt vizibile. Credeam că vom fi doar noi. Dar m-am înșelat. În gara de plecare, lume de pretutindeni, dornică de aventură. La fel și la ultima oprire. Unde se stă cam o oră și jumătate. Foarte multă lume, nu toți respectă regulile de protecție.

Sus la Paltin, apa e limpede și ne îmbie cu susurul ei, pădurea începe să se coloreze, iar Mocănița își încetinește pufăitul. Muzică de Maramureș, mâncare bună, vin fiert, cacao și ceai numai bune de băut. Ici, colo și câte o dușcă de horincă. Bună dispoziție și amintiri! Ne aducem aminte cum a fost deplasarea în Suedia, cum am admirat Muntele Căpățâna de zahăr, din Brazilia, cum s-a cântat pe Marele zid chinezesc sau în Orașul interzis, la Beijing, cum a fost la Zidul plângerii și peste tot în Țara sfântă, cum au fost turneele prin Țara Ardealului, câte emoții au fost cu deplasarea la Sochi, unde s-a desfășurat Olimpiada cântecului coral și de unde ARMONIA s-a întors cu Argintul, în croazieră pe Mediterana, în Grecia sau la Bratislava. Și în câte multe alte locuri în care au răsunat glasurile ARMONIEI.

Apoi, ca la un semn, turiștii armoniști s-au transformat în coriști, iar George s-a grăbit să imor­talizeze imagini, care probabil se vor regăsi în cel de-al treilea volum Meridianele ARMONIEI. Corala are mulți membri noi, care s-au obișnuit repede cu disciplina și regulile ARMONIEI. Fără de care nu poți performa.

Trenul cu care ne-am întors e plin de turiști. Vagonul ARMONIEI e plin de voie bună. Glume, amintiri, și speranța că va fi bine. Și poate de sărbătorile de iarnă vom asculta din nou colindele ARMONIEI.

A fost o zi frumoasă, cu oameni frumoși!