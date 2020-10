Se prevăd schimbări la Chișinău

Traversăm un an extrem de încins. Pe lângă năpasta pandemică, în multe țări s-a împlinit sorocul mandatelor, așa că se desfășoară alegeri. Alegeri de toate felurile, pentru a respecta condiția democrației. În sfera aprinsă de interes este campania electorală din România, dar și cea din America. Parcă am uitat că dincolo de Prut, în Republica Moldova, au loc alegeri prezidențiale. Ca unul care, de peste trei decenii, am fost preocupat de situația din Basarabia, am urmărit ce se întâmplă la Chișinău. Fluxul de știri de la noi este suficient de sărac pe această temă. Mă sprijin, nu de puține ori, pe informațiile scriitorului Nicolae Dabija, redactor-șef al celebrului săptămânal „Literatura și arta.” Comentariile sale nu au patimă, ci caută să ilustreze punctul de vedere al basarabenilor care cred în limba română și în unirea cu Țara. Numai că starea de fapt actuală, în sfera politicii, este departe de aceste deziderate care se apără cu jertfă.

Dacă limba română are un statut vizibil, spiritul unionist, în mare parte, este după cortină. În cei 30 de ani de independență, stânga s-a aflat la putere, dar nu a fost aptă de schimbări profunde. Influența Kremlinului este la vedere. Basarabia a devenit o zonă a intereselor rusești. Un poligon al experiențelor politice. În ultima mea călătorie la Chișinău, am aflat ciudățenii mai greu de explicat. În mare parte a acestei perioade de statalitate, banii necesari pentru a supraviețui au sosit dinspre Vest, dar poporul a votat mereu pentru Est, de unde au venit multe rele. Acest paradox nu a putut fi limpezit. De fiecare dată se spune să se aleagă răul cel mic. Dar tot rău se numește. Când am trecut granița de la Prut, am văzut un panou cu reclamă pentru conducătorul unic. Președintelui Dodon i se datorează și mișcarea aerului, zborul păsărilor, dar mai ales politica antiunionistă.

Este din nou pe lista de candidați pentru alegerile prezidențiale din 1 noiembrie. Dar el se poartă precum ar fi câștigat alegerile. Numai că presa de la Chișinău îi vede la orizont un serios adversar. Se caută explicații. În urmă cu o lună, Dodon a fost la Putin, dar acesta nu l-a primit în audiența solicitată, motivând că în ziua aceea avea de semnat multe decrete. Cam cusută cu ață albă. Motivul ar fi altul. Moscova are o altă preferință, în care a investit sume serioase. Aceeași presă are semnale că Moscova nu-l mai dorește pe Dodon. Nu ar fi avut suficiente ședințe de ascultare. Un jurnalist rus scria recent: „Mă mir cum a fost ales Dodon președinte, că tare-i prost.” Acum v-ați dat seama? Că Putin i-a încredințat lui Dodon harta Moldovei Mari.

În politică surprizele apar fără mare efort. Așa că a fost căutată și o altă candidatură, în persoana lui Renato Usatâi, profesor, actualul primar al municipiului Bălți. Președinte al Partidului Nostru. Presa de care vorbeam scrie că are relații cordiale cu serviciile rusești. Orgoliul electoral se află și la Chișinău. Pe dreapta sunt plasați patru candidați, care își vor împărți voturile între ei pentru ca în turul doi să ajungă Dodon și Usatâi. Iar cum cărțile sunt făcute, lumea s-a săturat de Dodon, va ieși din urne Usatâi. Scrie Nicolae Dabija: „Vom avea în fruntea republicii un individ cu dosare penale, de furturi și crime, care a fost învestit de gruparea de bandiți Solnțevo, ins fără scrupule, obraznic, lăudăros, cu vocabular și comportament de infractor. Pericolul este real.” Se vede că se cunosc bine. Și dincolo de Prut, partidele nu știu să fie împreună, să conlucreze, să practice arta compromisului. Soluția le era la îndemână. Se adunau partidele proeuropene, își alegeau un candidat comun pentru alegeri.

Dar partidele din Basarabia au mai mulți generali decât soldați. Toți vor să fie comandanți și foarte puțini ostași ai adevărului, dreptății și interesului național. Aflu că în cursă pentru președinția republicuței s-au înscris 13 candidați. Fiecare se crede salvator. Dacă nu votați cu mine, pierde țara. Nu-și dau seama de prăpădul din jur. Dodon a amenințat că va scoate unioniștii în afara legii. Așa ceva nu este posibil. Usatâi se vede președinte cu privirea spre Kremlin. Se vrea schimbare la Chișinău. Schimbare de sus, cu ajutorul celor de jos. Academicianul Nicolae Dabija face o rugare către candidații proeuropeni, nouă la număr, să se întrunească de urgență, să desemneze un singur candidat pentru aceste alegeri. Nu-i prea târziu?

Alegerile de peste Prut sunt lăsate în adormire pentru noi, cei din dreapta Prutului. Avem noi alegerile noastre! Eu mai privesc spre ochii Basarabiei. Se pare că lăcrimează amândoi.