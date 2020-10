Se va construi o școală nouă în Lucăcești

Cele două clădiri vechi, care găzduiesc școala din satul Lucăcești, aparținător comunei Mireșu Mare, nu se vor mai reabilita. Asta deoarece nu este rentabil. În schimb, primăria dorește să construiască o școală nouă.

De asemenea, și căminele culturale sunt în atenția administrației locale. „Căminul cultural din Mireșu Mare urmează să fie reabilitat printr-un proiect finanțat prin Compania Națională de Investiții. Zilele acestea vom ști dacă am câștigat finanțarea și pentru căminul din Remeți pe Someș. Sâmbătă, 3 octombrie, am fost pe teren în satul Lucăcești cu proiectanții (arhitecți, ingineri constructori, consultanți), care se ocupă de reabilitarea căminelor culturale. Împreună cu acești specialiști, am ajuns la concluzia că în Lucăcești nu merită să reabilităm cele două clădiri vechi care găzduiesc școala din sat. Soluția optimă este să construim o clădire nouă pentru școală. Pentru aceasta, va trebui să identificăm sursa de finanțare și să depunem un proiect”, a precizat Ioan Mătieș, primarul ales al comunei Mireșu Mare.