Acțiune impresionantă pe granița cu Ucraina

Inimosul Vasile Popovici, directorul că­minului cultural din Repedea, are iar în lucru o manifestare interesantă, demnă de menționat.

Cu aluzie la Beatles, evenimentul ”Imagine there s no borders-European Cooperation Day” va avea loc pe muntele Copilaș pe 11 octombrie, pe granița dintre România și Ucraina. De fapt, însuși muntele Copilaș are versantul sudic românesc și cel nordic ucrainean. Întâlnire va avea loc între oficialități, reprezentanți de ONG-uri, o masă rotundă pe care să se pună idei de colaborare transfrontalieră, viitoare proiecte cu finanțare europeană. Provocarea dată de criza sanitară mondială a dat naștere unei și mai mari creativități, astfel că o întâlnire de gen, la puțin peste 1500 metri altitudine, poate fi considerată în siguranță… S-a cerut acordul polițiilor de frontieră de pe ambele părți, care vor deschide temporar granițele, dar vor cere participanților pașapoarte valide.

Pe locația aleasă se găsesc două construcții… Au fost ale grănicerilor, una dintre ele e folosită acum de păstori și de forestieri. În caz de vreme rea, întâlnirea poate avea loc acolo, în acele clădiri. Prin urmare, oficiali, societate civilă și oameni de bună credință vor urca dinspre Poienile de sub Munte, respectiv din orașul Verhovina. Vor fi trecute în revistă proiectele făcute până acum împreună. Sunt două finanțări deja implementate, alte două în implementare, după care vor avea loc discuții despre viitoare proiecte, toate într-o atmosferă sărbătorească, de voie bună. Odinioară, în munți, vecinii se întâlneau doar ca să regleze diferende teritoriale sau pentru afaceri la limita legii… acum, se întâlnesc sus, pe graniță, ca să bată palma pentru viitoare proiecte cu finanțare europeană. Iată Europa de secol 21!!