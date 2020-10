🕮 Lecții de învățat 🕮 Omul în căutarea sinelui

Oamenii învață, destul de greu, să redevină simpli. A fost nevoie să vină pandemia, ca să învățăm să redescoperim cititul, să ascultăm muzică, să facem sport, să medităm mai mult. Să ne redescoperim pe noi. Mereu grăbiți, am uitat că viața e făcută și din lucruri simple. Să nu ne grăbim mereu, să trăim contracronometru, să ne petrecem timpul vorbind la telefon sau scriind mesaje…

Credem că suntem oameni ocupați și e bine ca lumea să vadă ce multă nevoie de timp avem. Și timpul nu ne ascultă. Și curge, nepăsându-i de noi. Noi, care avem o singură viață și un singur timp de trăit. Am spus-o de multe ori și o repet și acum: omul nu se naște la întâmplare și, de aceea, nici nu trebuie să trăiască la întâmplare. Nimic nu se produce la întâmplare și, chiar dacă putem găsi explicații pentru tot ceea ce se întâmplă, trebuie să înțelegem și să învățăm de la viață. Să vedem că ne complicăm viața cu lucruri care, în final, nu mai contează.

Viața poate reprezenta o expresie a sinelui tău autentic dacă înveți să te privești mai mult în interior, să vezi cât de minunată e natura și cât de necesare sunt anotimpurile pentru propriul bioritm, cât de frumos înfloresc florile dacă le vorbești, cât de minunată e starea de grație cunoscută sub numele de «bogăția din lucrurile simple». Lecții de învățat!