Adi Hădean, nominalizat la Premiul Publicului pentru campania Solidar Social

Chef Adrian Hădean a fost nominalizat la premiile Romanian Hospitality Awards. Meritul bucătarului este acela de a fi inițiat campania Solidar Social în perioada de pandemie. Decernarea premiilor va avea loc în cadrul ”Romanian Hospitality Awards Gala” în 15 octombrie.

Peste 100.000 de porții, mai mult de 14.000 de kilometri parcurși, peste 110 tone de ingrediente gătite, mai mult de 100 de voluntari și 60 de sponsori – așa se scrie în câteva cifre povestea

”Solidar Social”, proiectul pe care Adi Hădean l-a lansat în urmă cu circa șase luni. Ca urmare a acestui proiect, Adi Hădean a fost nominalizat la categoria Premiul Publicului. ”«Solidar Social» a început ca o soluție imediată pentru criza provocată de COVID-19. O soluție pentru medicii care lucrau 7 din 7 fără pauză, o soluție imediată pentru bătrânii vulnerabili, izolați în case. În doar câteva zile a devenit o mișcare umanitară ce a mobilizat zeci de oameni, atât sponsori, cât și voluntari. Jumătate de an mai târziu, am depășit pragul de 100.000 de porții, am depășit 14.000 de kilometri parcurși, am depășit 110 tone de ingrediente gătite, ne-am strâns mai mult de 100 de voluntari și peste 60 de sponsori. Continuăm cât ne țin forțele, oalele și resursele”, se arată în prezentarea proiectului pe awards.hospitalityculture.ro.

Originar din Arad, Adi Hădean a crescut în Baia Mare, aici făcând primele emisiuni TV culinare sub titulatura ”Sare și Piper” – nume pe care îl are și prima sa carte, lansată în 2003.