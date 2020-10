Capodopere ale picturii românești, scoase la licitație

Două capodopere ale picturii vechi românești sunt scoase la licitație în cel mai mare eveniment al pieței românești de artă din această toamnă. Operele care înnobilează Licitația de Toamnă – Top 100 Mari Maeștri ai Artei Românești, din 22 octombrie, sunt realizate acum 200 de ani de către cel mai important portretist al boierimii pământene, Mihail Töpler. Portretele „Vorniceasa Smaranda Manu” și „Marea visterniceasă Smaranda Sturdza-Balș” impresionează prin traseul pe care l-au avut, proveniența completă de la artist la zi, vreme de peste două secole.

Mihail Töpler este cunoscut mai ales prin seria de portrete feminine realizate în primii ani ai secolului XIX, mare parte dintre acestea reprezentând membri sau rude ale familiei Manu, din diverse ramuri. Portretul în peisaj „Vorniceasa Smaranda Manu”, de dimensiuni remarcabile, cel mai mare din seria portretelor feminine ale lui Töpler, a fost realizat în 1809 și surprinde imaginea vornicesei alături de fiul ei Grigore. Portretul are un preț de pornire de 10.000 de euro. Și portretul „Marii vistirnicese Smaranda Sturdza-Balș”, fiica marelui logofăt Alexandru Sturdza, beneficiază de măiestria aceluiași înzestrat portretist al boierimii pământene de la 1800. Opera are un preț de pornire de 10.000 de euro. Pe langă aceste tablouri, licitația mai include picturi semnate de Grigorescu, Luchian, Tonitza, Pallady, Petrașcu etc. Licitația este programată pentru joi, 22 octombrie și se va desfășura online pe platforma Artmark Live.