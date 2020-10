În Poienile de sub Munte, se depun dosarele pentru ajutor de încălzire

Primăria Poienile de sub Munte anunță că a început preluarea cererilor pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinței în sezonul rece.

Începând cu data de 5 octombrie, Primăria comunei Poienile de sub Munte preia dosarele pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinței în sezonul rece. Potrivit OUG nr. 70/31 august 2011, privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, ajutorul pentru încălzire se acordă consumatorilor de energie termică în sistem centralizat, energie electrică, gaze naturale sau lemne, cărbuni și combustibili petrolieri. Actele necesare pentru acest ajutor de încălzire sunt următoarele: cerere – declarație pe propria răspundere; actul care să ateste dreptul de proprietate sau folosință asupra imobilului; acte de identitate ale titularului locuinței și membrilor familiei; certificat de căsătorie; acte doveditoare de venit pentru fiecare membru al familiei; adeverință de la Registrul Agricol și de la Biroul Impozite și Taxe (primărie); talon autoturism (dacă e cazul), dosar.

Beneficiarii ajutorului de încălzire sunt familiile și persoanele singure care au un venit lunar de până la 750 lei pe membru de familie. Ajutorul se face prin dispoziția primarului începând cu luna depunerii cererii, pentru cei care au depus documentele până la data de 20 a lunii respective, sau de luna următoare pentru persoanele care au depus dosarul după data de 20 a lunii respective. Actele se depun la Primăria Poienile de sub Munte, de luni până vineri între orele 9 și 13.