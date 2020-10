Cea de a 16-a ediție a Nopții Muzeelor va avea loc în 14 noiembrie 2020. Tradiționala desfășurare în luna mai nu s-a putut materializa în acest an, dar Noaptea Muzeelor se reinventează pe finalul lui 2020 prin noi activări muzeale, instalații de artă, producții video dedicate, proiecte culturale organizate în muzee sau spații alternative, cât și în mediul virtual.

Mai mult, anul acesta, Rețeaua Naționale a Muzeelor lansează o provocare celor mai tineri consumatori culturali și activează în premieră, sub umbrela Nopții Muzeelor, apelul de proiecte digitale pentru elevi intitulat „Animații, Puzzle, Investigații…Vino și joacă-te cu colecțiile la muzeu″. Apelul de proiecte încurajează tinerii să exploreze într-un mod creativ și imaginativ obiectele și resursele culturale din colecțiile muzeelor din comunitățile lor și să se înscrie în Noaptea Muzeelor 2020 cu propuneri originale. Prin implicarea în acest proiect, elevii și implicit școlile își asumă „proprietatea” și interesul asupra patrimoniului lo­cal și îl interpretează sub formă de producții digitale. Proiectul se adresează echipelor formate din elevi din aceeași clasă de școală sau de liceu, clasele VII-VIII, respectiv IX-XI, în număr de minim 10, în funcție de conceptul proiectului. Nu există o cerere tip de finanțare pentru proiecte, iar termenul limită de depunere de către echipele de elevi a ideilor de proiecte și a necesarului de resurse este 16 octombrie 2020, ora 17. Fiecare proiect câștigător va fi susținut de către Rețeaua Națională a Muzeelor din România inclusiv cu medierea accesului la colecțiile și la resursele muzeelor care fac obiectul scenariilor proiectelor selectate. Toate detaliile legate de condițiile de participare și mecanismele de înscriere pot fi găsite pe site-ul Rețelei Naționale a Muzeului.