🕮 Lecții de învățat 🕮 Satul – vatră a bunei-cuviințe

De hramul Sfintei Parascheva, cinstit așa cum se cuvine de Biserica Monument UNESCO din Desești, de vreo trei ani au prins contur și alte activități care să scoată în evidență rolul satului în era globalizării. Din păcate, în acest an întâlnirea cu fiii satului stă sub semnul pandemiei. Adică al grijii pentru sănătate. Sub acesta va fi și hramul bisericii!

Rememorez câteva idei din Conferințele de la Desești, la care au participat personalități care înțeleg mersul satului în era tehnologiei. PS Teofil de Iberia spunea, la ediția a treia, că satul trebuie să fie vatra bunei cuviințe, iar oamenii nu trebuie să uite frica lui Dumnezeu și rușinea față de semeni; trebuie să fie el însuși un mod de a trăi viața. Poți scoate omul din sat, dar nu poți scoate satul din om (părintele Vasile Borca)! Satul te poate face să crezi că poți culege stelele! (prof. Ion Onuc Nemeș)! Sensul facerii de bine începe din interior (dr. Ștefan Dărăbuș)! E trist că nu se mai cântă pe dealuri, dar cântecul n-a pierit (prof. univ. dr. Petre Dunca)!

Este nevoie să reproiectăm viziunea despre sat (conf. univ. dr. Ghe. Mihai Bârlea)! Despre satul oglindit în presa vremii a vorbit atât de frumos prof. Ioan Ardeleanu Pruncu. Satul este o realitate, care nu trebuie să ne sperie, dar care trebuie să ne îngrijoreze, dacă nu se găsesc soluții. Adecvate pentru prezentul, dar mai ales pentru viitorul satului.

Lecții de învățat!