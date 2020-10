Un milion de copii se roagă la Rozariu

La inițiativa Asociației „Kirche in Not”, și în acest an se va desfășura, pe data de 18 octombrie, evenimentul „Un milion de copii se roagă la Rozariul pentru pace și unitate în lume”.

Sunt invitați să se alăture inițiativei toți părinții, învățătorii, profesorii, educatorii, animatorii, preoții și toți cei care într-un fel sau altul contribuie la educația copiilor și să rostească Rozariul, împreună cu copiii, pe data de 18 octombrie. În acest an, Rozariul se poate rosti și pe data de 19 octombrie, în școli sau grădinițe, cu aceeași intenție, dat fiind faptul că 18 octombrie este o zi de duminică.