În Borcut • Se construiește o nouă biserică

Pentru vrednicii credincioși din satul Borcut, aparținător orașului Târgu Lăpuș, preotul Ioan Rusu, Consiliul parohial și membrii Administrației publice din Târgu Lăpuș, au demarat lucrările la o nouă și înălțătoare Catedrală ortodoxă română.

Preotul Ioan Rusu a relatat că „biserica are lungimea de 26 metri, 8 metri de absidă, 7,5 metri pe pronaos, iar înălțimea va fi în final de 46,5 metri. Acum, de la primul rând de cărămidă, ne aflăm la 14,5 m înălțime și se lucrează la turnul bisericii, ce va fi construit din betoane, cărămidă presată și bolțari. Banii și materialul de construcții le-am obținut din donații de la credincioșii din sat și din localitățile Dobric, Răzoare, Groșii Țibleșului, Rogoz, Libotin, Cufoaia etc. Ajutoare importante ne-au venit și din Moisei, Budești și Cernești. În sprijinul nostru au venit muncitori specializați în construcții de la firma DIMEX, din Rebrișoara, județul Bistrița-Năsăud, care au contribuit cu 20 mc de beton pentru cota 18. Credincioșii noștri le mulțumesc din suflet muncitorilor din Rebrișoara, că ei sunt mereu prezenți la muncă la noua catedrală. Sprijin consecvent și consistent ne-a oferit Primăria, Consiliul local și primarul din Tîrgu Lăpuș, Mitru Leșe, fiu al satului. În prezent, continuăm lucrările până vom ajunge în vârful crucii. Așteptăm sprijin de la oricine are posibilitatea s-o facă”.