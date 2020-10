SLI amână festivitate … de pensionare

Tradiționala festivitate dedicată membrilor de sindicat care se pensionează în acest an a fost amânată de către Sindicatul Liber din Învă­țământ Maramureș ca măsură de prevenire a răspândirii noului coronavirus. Evenimentul ar fi trebuit să aibă loc în jurul datei de 5 octombrie, de Ziua Mondială a Educației, în semn de omagiu adus celor care au slujit zeci de ani învățământul maramureșean.

„În acest an, 65 de membri SLI MM, unii dintre ei au activat și ca lideri de sindicat, se pensionează și, potrivit tradiției, ar fi trebuit să îi sărbătorim printr-o festivitate unică și emoționantă. Însă, dat fiind contextul epidemiologic tot mai îngrijorător și, în special, vârsta celor care ar fi trebuit să participe la eveniment, am hotărât anularea festivită­ții. Și, chiar dacă nu ne vom întâlni într-un ca­dru festiv, membri de sindicat care se pensionează și au depus solicitare la SLI MM vor primi, prin virament bancar, premiul în bani. Diplomele vor fi înmânate liderilor sau, dacă totul va fi bine, în cadrul festivității de anul viitor”, explică prof. Ioana Petreuș, președintele SLI MM. Începând cu 2005, SLI MM a organizat anual această festivitate pentru membrii de sindicat pensionați. După ce vreme de mai mulți ani, evenimentul a fost găzduit de diferite instituții din Baia Mare, în 2010, Biroul Operativ al SLI MM a hotărât ca festivitatea să se desfășoare la Centrul de formare și odihnă Eurosind din Ocna Șugatag.

Pentru membrii de sindicat din zona Baia Mare, SLI MM punea la dispoziție un autocar. „De fiecare dată, aceste întâlniri erau impresionante mai ales datorită faptului că mulți colegi se revedeau astfel pentru prima oară de la terminarea liceului pedagogic sau facultății. Iar unul dintre cele mai emoționante momente era acela în care se cânta imnul învățătorilor. Pe lângă clipele unice oferite participanților la aceste întruniri de suflet, SLI MM le oferea o masă festivă, premiul în bani, diploma de onoare și flori”, menționează prof. Ioana Petreuș, președintele SLI MM. Din 2007, în județ, activează și Asociația Pensionarilor din Învățământ Maramureș, fiind afiliată SLI MM. Scopul acesteia este ca dascălii pensionari să aibă un statut și o organizație prin intermediul căreia să rămână activi și conectați la sistemul educațional.