În Șișești, iluminat public performant

Rețeaua de iluminat public din comuna Șișești este în plin proces de modernizare. Datorită tehnologiei led, dar și a amplasării stâlpilor, iluminatul are un randament superior.

„Comuna Șișești dispune în acest moment, poate, de cel mai bun iluminat public din județ. Am fost de câteva ori la București și nu am văzut lumină de mai bună calitate pe întreg traseul cum este pe DJ 184, Șișești – Șurdești, ținând cont și de faptul că stâlpii sunt îndepărtați de drum. S-au montat peste 1.600 de lămpi led. Dorim să mai completăm porțiunile fără iluminat, așa că am achiziționat în acest sens stâlpi din refolosire, pe care dorim să-i montăm în zonele unde nu există, spre exemplu, pe drumurile Șișești – Negreia, Dănești – Baltă, Șurdești – Călundre etc”, a precizat Ioan-Mircea Tentiș, primarul Șișeștiului.