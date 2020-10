Lecții despre siguranță

Până în 23 octombrie, învățătorii din Maramureș se pot înscrie în cadrul celei de-a VI-a ediții a programului național de educație Școala Siguranței Tedi.

Acest program educativ se adresează elevilor de clasa I (în anul școlar 2020-2021) și are ca obiectiv consolidarea informațiilor privind siguranța școlarilor care s-ar putea confrunta cu pericole în drum spre școală, la școală, acasă sau în timpul vacanțelor. Noutatea acestui an o reprezintă introducerea unui capitol suplimentar, ,,Igiena corpului și a minții”, alcătuit atât din noțiuni teoretice, cât și din activități și exerciții menite să le ofere elevilor, cadrelor didactice și părinților un sentiment de siguranță referitor la contextul pandemic actual. Participarea la program este gratuită și se realizează pe baza înscrierii de către învățători pe site-ul www.scoalatedi.ro.