Plachete pentru consilierii județeni ce și-au încheiat mandatul

Vicepreședintele Consiliului Județean, Ioan Doru Dăncuș, a avut misiunea de a conduce ultima ședință extraordinară a forului legislativ. Cu această ocazie, oficialul le-a mulțumit tuturor pentru colaborare.

″A fost o mare cinste pentru mine să exercit timp de mai bine de 4 ani, onoranta demnitate publică de vicepreședinte al Consiliului Județean Maramureș. Doresc și pe această cale să aduc calde mulțumiri tuturor celor cu care am colaborat în acest mandat, iar cei pe care cu vorba, cu gândul, cu voie sau fără voie i-am supărat intr-un fel sau altul, îi rog să-mi acorde circumstanțe atenuante și să accepte scuzele mele″, a spus Ioan Doru Dăncuș. El a mai arătat că în mod normal ar fi trebuit organizată o ședință festivă, dar contextual actual nu permite un astfel de eveniment. Cu toate acestea, fiecare consilier județean va primi câte o plachetă în semn de mulțumire pentru contribuția adusă în cadrul CJ. De asemenea, a mai fost pregătit câte un filmuleț pentru fiecare cu momentele importante din activitatea derulată în acest mandat. În cadrul ședinței, au fost rostite discursuri și din partea altor aleși maramureșeni.

La rândul său, vicepreședintele CJ Maramureș, George Moldovan, a arătat că ″a fost un mandat greu, dar frumos. A fost un mandat cu succes, cu toții am încercat să aducem un plus de bunăstare maramureșenilor″.

La final, George Moldovan i-a urat succes noului șef al administrației maramureșene, Ionel Bog­dan, spunând că nu va avea un mandat ușor.