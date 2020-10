Laura Cosoi și-a botezat fetița în Maramureș

Actrița Laura Cosoi și-a botezat micuța, Vera în cadrul de basm al Maramureșului.

″Chiar dacă a fost un cadru restrâns, botezul moroșan al Verei ne-a adus bucurie cât să dăm și la alții, din belșug! Am avut bucate tradiționale, muzică de-a locului, bună, dar și de chitară și chiar sunt recunoscătoare că oamenii pe care ni i-am dorit la botez s-au mobilizat și ne-au ajutat. Am făcut botezul la catedrala Sf. Maria din Baia Sprie și am intrat în biserică pe tonurile imnului Ave Maria. De-acum și pentru totdeauna – sunt convinsă! – de câte ori voi auzi acest cântec religios, mă voi gândi la momentul când a venit pe lume Vera, iar Cosmin, cu care eram în legătură prin internet, a celebrat momentul punând Ave Maria. Decorul bisericii a fost unul inspirat de natură, cu lumânări, flori de câmp și stuf. Drept mărturii am avut iconiță cu Sfânta Maria și rugăciunea către ea, legată cu un mănunchi de busuioc, cimbru și mentă. În catedrală, atmosfera a fost totodată și solemnă și caldă, iar cvartetul a contribuit mult la crearea ei. Au fost momente de rugăciune și meditație, de contemplare și binecuvântare, căci despre asta este vorba în taina botezului.″, a scris Laura Cosoi pe blog-ul său.

De la biserică, Laura Cosoi și invitații săi au mers la o petrecere moroșenească, în bătătură. Tanti Marița a copt plăcinte cu varză și brânză și n-au lipsit nici sarmalele, costițele, bunătățile la ceaun de toate felurile, antreurile tradiționale cu ingrediente naturale provenite direct de la stână. ″Am stat apoi la povești, doine și cântec de chitară, iar „Petreușii” (Ștefan și fiul Andrei), atât de reprezentativi pentru muzica din Maramureș au cântat și ne-au încântat pe toți. Bineînțeles că am avut și tort decorat cu Chip și Dale, ca tradiția să meargă mai departe. A fost un botez plin de bucurie, iubire și candoare – adică exact atmosfera în care dorim să ne creștem copiii. Și, fiindcă la al doilea copil este altfel, nu mai ai emoții așa mari, pentru că știi la ce să te aștepți, am savurat fiecare clipă″, a adăugat Laura Cosoi.