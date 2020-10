Dosare penale pentru doi bărbaţi

În Seini

Miercuri, 21 octombrie, poliţiştii rutieri au identificat doi bărbaţi care au condus autovehicule în timp ce se aflau sub influenţa băuturilor alcoolice.

În Seini a fost oprit pentru control un autovehicul, la volanul căruia se afla un bărbat, de 34 de ani, din Baia Mare. Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,74 mg/l alcool în aerul expirat.

În Baia Mare

Poliţiştii au intervenit la un accident rutier produs pe strada Pășunii.

La faţa locului au identificat un bărbat, de 63 de ani, care a condus un scuter, proprietate personală, iar la un moment dat a pierdut controlul asupra direcției de deplasare și a acroșat un autoturism parcat.

Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,77 mg/l alcool în aerul expirat.

Ambii conducători auto au fost conduşi la spital unde le-au fost recoltate probe biologice, în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

În ambele cauze se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului.