Pandemica Europă

Organizația Mondială a Sănătății avertizează că evoluția pandemiei de coronavirus în Europa este îngrijorătoare. Numărul cazurilor noi, raportate zilnic, s-a dublat față de SUA. În ciuda acestei realități, cetățenii europeni reacționează diferit. Este adevărat, în funcție de măsurile luate de autorități. Iar autoritățile țin seama de agresiunea virusului. Acest cerc, uneori vicios, dă naștere la felurite moduri de manifestare. Unii cred că nimic nu este mai presus de lege, alții, din contră, sfidează orice decizie a pământenilor, ba și rânduiala cerului. Invocă libertatea, dreptul la respirație și zborul păsării. Ei sunt supremi, sunt mai tari decât moartea. Ies în stradă pentru a se opune spiritului de ordine. E adevărat, constrângerea nu convine nimănui. Nici chiar mie.

Ieri, actorul Florin Zamfirescu s-a revoltat împotriva condiției de pușcărie în care este adusă România de cei care ne conduc. O face tot în numele libertății. Dar între virtuala moarte și prudența vieții, aleg ultima soluție. Am ajuns la concluzia că dacă te păzești, și boala te poate ocoli. Este un mare păcat că moartea a devenit firească, iar politica arogantă, aura vieții unora. Se crede că numai la noi se exagerează prin măsuri care încorsetează ființa. De aceea am aruncat o privire peste pandemia Europei, pentru a putea face o comparație. În aceste zile, multe țări europene revin la restricții dure. Iată câteva măsuri, de ultimă oră, din câteva țări de pe vechiul continent.

În Austria, s-a reintrodus purtarea măștii de protecție în magazine și în mijloace de transport. Oamenii se pot întâlni doar în grupuri de zece persoane. În Cehia, a fost reintrodusă starea de urgență. Masca este obligatorie în exterior și în mijloacele de transport. Școlile funcționează în regim online. În Țara Galilor, este carantină totală. „Toată lumea trebuie să stea în casă până în 9 noiembrie,” a arătat premierul galez. Noi restricții au fost introduse și în Țara lui Hamlet. În Finlanda este ceva mai relaxat. Masca este obligatorie doar în mijloacele de transport, școlile sunt deschise, elevii nu poartă măști. Angajații sunt sfătuiți să lucreze de acasă, acolo unde este posibil.

Franța a anunțat reintroducerea stării de urgență pe teritoriul ei. Restricții de circulație pe timpul nopții, inclusiv în Paris. Președintele Macron a dat asigurări că situația este sub control. În Irlanda, cetățenii nu au voie să se viziteze unii cu alții. În Italia, măștile sunt obligatorii peste tot. Ca și în alte țări, restaurantele și barurile sunt închise în timpul nopții. Locuitorii capitalei britanice nu se pot întâlni unii cu alții. Sunt interzise grupuri mai mari de șase persoane. Îndemn către ce­tă­țeni de a evita călătoriile.

Și în Polonia sunt măsuri severe. Nunțile și alte petreceri sunt interzise, școala se face exclusiv online, evenimentele sportive au loc fără public. În Slovacia, măștile sunt obligatorii și în aer liber. Elevii le poartă și în clase. Întrunirile sunt interzise. În Spania se poartă măști în toată țara. Madridul, și alte opt orașe din jur, sunt în carantină parțială. Și în Germania, cancelarul Merkel a anunțat restricții severe. Cam acesta ar fi un tablou sumar cu pandemia europeană. Din care și România face parte. Un peisaj trist, care nu poate fi ignorat. Protestele sunt aplaudate de unii. Când este vorba de boală și moarte, libertatea ta sfârșește unde începe libertatea mea.

Dacă se poate pune o linie de demarcație când este vorba de coronavirus. Multe teorii circulă în legătură cu moartea semenilor care, mai nou, au un singur diagnostic. Toate decesele sunt puse în contul virusului. Și dacă nu este așa? Nimeni nu contrazice acest zvon. Un motiv de neîncredere în starea de fapt. Suntem sub povara îndoielii. Cui folosește dezinformarea? Pledez pentru sinceritatea spuselor, oficial, nu în învăluirea lor. După cum am văzut, Europa pandemică este o realitate. Că doar n-au luat-o razna toate guvernele!

Da, trăim vremuri încruntate. Cu consecințe nebănuite. De pildă, pandemia a redus considerabil migrația. Spre fericirea unora și tristețea altora. Reașezarea lumii, în special a Europei, face o pauză.