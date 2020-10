Vocea MERITO

Aida Frujină este învățătoare la Școala Gimnazială nr. 195 în București și este profesor MERITO 2020. Am cunoscut-o pe Aida mai bine la Gala MERITO, din septembrie, acest an. Este mereu cu zâmbetul pe buze și vorbește cu foarte mare plăcere despre copiii din clasa ei sau cei care i-au trecut prin mână. În povestea ei afirmă: „Scopul meu este să se creeze un grup frumos în care și copiii, și părinții să se iubească. După patru ani, să rămână prieteni și să-și aducă aminte cu drag de tot ce am făcut la diferite materii. Să fi fost sădit într-un fel”. Mai multe puteți citi pe http://www.proiectulmerito.ro/aida-frujina/.

