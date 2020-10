Cavnicul – cele mai multe investiții pe cap de locuitor din județ!

Orașul Cavnic a prosperat în ultimii ani, schimbându-și radical fața. Astfel, dintr-un cătun fost minier, localitatea a devenit un orășel cochet și modern. Totul se datorează administrației locale care s-a străduit, în ultimii ani, să realizeze o serie de proiecte importante pentru comunitate.

Nu a fost ușor primăriei să atragă atâtea milioane de euro, fonduri nerambursabile, în investiții, însă a reușit. Și primarul promite că nu se oprește aici, el câști­gând un nou mandat în fruntea administrației locale: „În calitate de primar ales al orașului Cavnic mi-am făcut treaba până acum în funcția pe care o ocup și o voi face în continuare tot așa. Nu este simplu, trebuie să recunosc, e destul de complicat. De multe ori eu am demonstrat că m-am poziționat chiar împotriva puterii, deși unii au spus că am reușit să fac unele proiecte deoarece am fost la guvernare, sau cu partide care sunt la guvernare. Însă în ciuda acestui fapt, am demonstrat că se poate face administrație, se pot implementa foarte multe proiecte, chiar dacă ești în opoziție, împotriva puterii. Ca dovadă a ceea ce am spus este faptul că, în acest moment, orașul Cavnic are cele mai multe investiții pe cap de locuitor făcute într-o localitate din Maramureș, în ultimii cinci ani de zile. Cifrele arată asta și se poate verifica de către oricine. Eu le spun întotdeauna oamenilor ce am făcut până acum și nu-mi prea place să promit ce voi face, deoarece doresc să fie întotdeauna o surpriză plăcută pentru cetă­țeni. Însă le transmit tuturor căvnicarilor că și în noul mandat voi face exact ce am făcut și până acum, adică vom moderniza întreg orașul”, a spus Vladimir Petruț, primarul reales al Cavnicului.